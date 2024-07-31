Травматолог-ортопед Кирилл Артемов вошел в штат Лобненской больницы

Молодой травматолог-ортопед Кирилл Артемов пополнил штат Лобненской больницы и уже принимает пациентов. Врач получил диплом Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова по специальности «Лечебное дело» и окончил ординатуру по направлению «Травматология и ортопедия».

«Я стал врачом из-за желания помогать людям. Травматолог-ортопед - это врач, который в прямом смысле слова помогает больному встать на ноги и предотвратить дальнейшие осложнения. В нашем деле ты можешь спасать жизни или просто каждый день делать счастливее людей, у которых есть проблемы со здоровьем», - поделился Кирилл.

В Подмосковье работают меры поддержки для медспециалистов. Это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля - врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

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