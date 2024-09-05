Травматолог Чеховской больницы спас руку пациенту с перерезанным осколком тарелки сухожилием

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Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, травматологу Салману Асламханову пришлось два часа сшивать 2-миллимитровое сухожилие.

«Кисти рук состоят из множества связок и сухожилий. Сухожилия отвечают за функцию сгибания и разгибания пальцев, поворота кисти. Повреждения снижают функциональность вплоть до полной неподвижности отдельных пальцев или всей кисти. Мы восстановили подвижность пальца», - рассказал Асламханов.

Несмотря на то, что операция прошла успешно, мужчине предстоит длительный восстановительный период под наблюдением врача с обязательными профилактическими осмотрами.

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