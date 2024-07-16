Травматолог Александр Григорьев напомнил об опасности солнечных ожогов

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Солнечный ожог можно рассматривать как термическую травму кожи, подобно ожогу от горячих предметов. Этот вид травмы представляет собой серьезную опасность. По словам главного внештатного детского травматолога-ортопеда Минздрава Московской области, главного врача МОДКТОБ Александра Григорьева, солнечные ожоги требуют особого внимания по уходу.

Григорьев рекомендует немедленно убрать пострадавшего с солнца, переместить человека в тень и охладить кожу при помощи воды или холодного компресса. Следует избегать применения льда на место ожога, использовать специальные средства для лечения ожога, избегать масел и спиртосодержащих продуктов.

Важно обеспечить потерю обезвоживания организма достаточным количеством жидкости. При необходимости можно дать пострадавшему обезболивающее средство, такое как «Ибупрофен» или «Парацетамол».

«Обратитесь к врачу, если симптомы серьезны или вы видите ухудшение состояния больного», - подытожил Александр Григорьев.

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