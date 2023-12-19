Трассы 89 магистральных ЛЭП в Подмосковье расчистили от деревьев
Работы по расчистке магистральных ЛЭП от деревьев активно идут в Подмосковье. Так, ремонтные бригады «Россети» — МЭС Центра удалили более 1,5 тысячи деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи.
Больше всего работ провели на ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Ногинск - Бескудниково» и «Трубино - Бескудниково». Отмечается, что значительная часть магистральных ЛЭП Подмосковья проходит в лесах. Для предотвращения падения деревьев, например, из-за ледяного дождя, энергетики выявляют и удаляют деревья, растущие на недопустимом расстоянии от линий электропередачи.
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