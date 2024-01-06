06 января 2024, 17:16

Трассу после ремонта трубопроводной запорной арматуры запустили на Заводской улице в Климовске

Читайте нас в: Google Новости

На Заводской улице в Климовске запустили трассу после ремонта трубопроводной запорной арматуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Сейчас специалисты начали поэтапную подачу ресурса к домам 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20а, 20б, 20в, 24, 24к1. За каждым МКД закреплены дежурные аварийные бригады», - указал он.

Артамонов отметил, что для помощи городскому округу привлекли предприятия и из других муниципалитетов региона. В бригадах по подготовке многоквартирных домов задействовали 150 человек.

«Отмечу, что всем жителям будет сделан перерасчет за тепло, а также компенсация за электроэнергию», - указал глава Подольска.

В случае повреждения радиаторов он попросил жителей незамедлительно сообщать об этом в управляющую организацию для его замены. Заявки принимают по телефонам 8-936-555-91-44, 8-999-554-20-84.

Подольск Коммунальные аварии
06 января 2024, 17:17
Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с энергоресурсами в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям Московской области. На проблемы с электричеством ранее жаловались жители региона.

В настоящее время следственные органы ГСУ СК России по Московской области ведут проверку по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям городского округа Чехов. По сообщениям, сотни граждан вынуждены находиться в экстремальных условиях без электричества и отопления.

Представители администраций городских округов уже принесли свои извинения местным жителям за доставленные неудобства, а ресурсоснабжающая организация ссылается на аномальные погодные условия, которые и привели к сбоям и авариям.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с электроэнергией и отоплением.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Отопление СК РФ
06 января 2024, 16:49
Как возвращают тепло в дома Климовска. Главное о ситуации после аварии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жителям микрорайона Климовск сделают перерасчеты за тепло в связи с аварийной ситуацией, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Кроме того, по его словам, будут учтены дополнительные траты людей за потребление электроэнергии, им предоставят компенсации.

В настоящее время в Климовске работают свыше 150 человек - только в бригадах, которые запускают дома. Также подключены пять предприятий, в том числе «Мытищенская теплосеть» и «Подольская теплосеть», которые устраняют ситуации на трассах в связи с разморозкой и подачей давления.

Вице-губернатор уточнил, что речь идет о 173 домах, включая двухэтажные и одноэтажные. На сегодняшний день в 45 из них тепло уже подали, пока с заниженными параметрами в связи с тем запущен только один котел.

«Как только откроем больше домов, запустим второй котел. Чтобы успокоить всех жителей - сейчас с котловым оборудованием проблем нет, встречались с людьми на площади, организовали пункт горячего питания, администрация бесплатно раздает одеяла, обогреватели», - добавил Хромушин.

Отдельно он отметил увеличение рисков из-за допнагрузки на сети электроснабжения. С учетом этого здесь мобилизовали ресурсы «Россетей» и «Мособлэнерго», чтобы в случае отключений устранять их как можно более оперативно.

По предварительным данным, на котельной произошло отключение электричества, затем последовал гидроудар. Но проблема в том, что ситуацию скрыли и не вывели в Единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где сразу видны все инциденты для их оперативного решения.

Вице-губернатор обратил внимание, что эта часть Подольска - бывший город Климовск - отапливается одной котельной Климовского патронного завода.

«Объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме он нами не контролируется, а теплоснабжение людей, что для нас принципиально важно, замкнуто на эту котельную», - пояснил он.

При выяснении всех обстоятельств ЧП выяснилось, что при запуске котельной допустили нарушение режимных параметров - было три крупных прорыва на сетях внутри самого завода, в результате практически остановилось теплоснабжение.

«Часть домов - процентов 40 - администрация успела слить, чтобы их не прихватило, остальные дома не успели, потому что температура была ниже -20 градусов, после того, как мы поняли ситуацию, на заводе развернули штаб, о положении дел доложили губернатору [Андрею Воробьеву], он дал поручение ввести режим ЧС, собрать все силы с Московской области, которые сегодня здесь присутствуют», - указал Хромушин.

«Естественно, жителям сделают перерасчет за тепло, также учтем дополнительное потребление за электроэнергию, это тоже существенно по карману людей может ударить, поэтому мы все это включим в общую претензию к владельцам теплоснабжающей организации. Люди греются электрообогревателями и вынуждены из-за больше платить. Мы должны будем принять меры социальной поддержки, чтобы это компенсировать», - подчеркнул он в беседе с журналистами.

Подольск Коммунальные аварии
06 января 2024, 15:13
Сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали, как выбрать безопасные спуски для катания
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды в местах массового катания со снежных и ледяных спусков, расположенных в городских округах Подмосковья, 6 января. Во время выездных мероприятий они пообщались с жителями региона и рассказали им, как обезопасить детей от травм.

Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин отметил, что спасатели во время рейдов рекомендовали родителям внимательно следить за тем, какие склоны для катания выбирают их дети. Непригодными для зимних забав считаются спуски, которые выходят на автомобильные трассы и водоемы.

При катании с таких горок дети рискую угодить под машину или провалиться под лед. Кроме того, запрещается съезжать на животе или развернувшись спиной. В таком случае маленькие любители зимних забав могут столкнуться с деревьями, заборами или другими ограждениями.

«Нельзя привязывать снегокаты и надувные сани к автомобилю, поскольку подобные забавы могут привести к травмам. Спасатели советовали жителям городских округов рассказать малышам правила безопасного поведения и выбирать для отдыха только специально оборудованные горки», - подытожил Игорь Сорокин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Спасатели Дети
06 января 2024, 14:31
Отопление в домах Лыткарина вернут к нормативам в ближайшие часы
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники ремонтной бригады городской теплосети устранили локальную неисправность в инженерной системе в сжатые сроки — в 06:50 все работы были завершены. Котельную запустили на полную мощность.

В пресс-службе администрации городского округа подчеркнули, что в домах местных жителей станет теплее в ближайшее время.

«В течение двух часов температура стабилизируется и выйдет на нормативные параметры», - сообщила пресс-служба.

Сейчас тепло уже начало возвращаться в квартиры жителей Лыткарина.

«Да, батареи стали горячее - квартал 3а, д. 13. Спасибо! С Рождественским сочельником!» - отмечают жители города.

В администрации добавили, что на стабилизацию температуры в квартирах потребуется некоторое время. Также в случаях нештатной работы отопления в квартирах лыткаринцев просят обращаться по телефону дежурной части «ЕДДС Лыткарино»: 8-495-555-24-24, 8-495-555-70-01.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Лыткарино

Новости по теме