Трассу М-8 в Пушкино расширят к концу 2026 года

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что дорога не справляется с постоянно растущим трафиком - интенсивность движения здесь превышает 80 тысяч автомобилей в сутки. При реконструкции трассу расширят, что позволит распределить поток машин и уменьшить возможность образования пробок. В составе проекта - мост через реку Скалбу и транспортная развязка на пересечении Ярославского шоссе с улицей Центральной в Пушкино.

Подготовка начнется уже в этом квартале. Понадобится оформить участок и предусмотреть переустройство коммуникаций. Завершить реконструкцию планируется к концу 2026 года.

Выбранный отрезок пути - один из самых загруженных участков федеральной дороги, соединяющей не только Подмосковье со столицей, но и северные регионы с центральной частью России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

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