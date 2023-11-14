Транспортная компания «Мострансавто» оплатит курсы переподготовки для новых водителей

«Во время обучения соискателям выплачивается стипендия. Участвовать в программе могут как женщины, так и мужчины, для этого необходимо быть старше 21 года и обладать водительским удостоверением категорий B или C. После успешной сдачи экзаменов кандидат будет официально трудоустроен на должность водителя автобуса в „Мострансавто“», - уточнили в ведомстве.

Первая группа начала обучение в ноябре. Следующих поток стартует 20 ноября. Желающие смогут записаться на курс по номеру +7 (903) 161-92-91 или на почту rabota@mtamo.ru. Переподготовка проходит в автошколе в Балашихе.

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