11 апреля 2024, 23:54

Трансформацию народных дружин проведут в Подмосковье

Пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области
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Работа народных дружин продолжается на территории Московской области. Она направлена повышение уровня безопасности жителей и гостей региона.

Проведя опрос среди местных жителей, Главное управление региональной безопасности Подмосковья выяснило, что многие граждане не знают о существовании народных дружин и никогда не видели их в действии. Результаты публичных обсуждений подтвердили необходимость в активной работе дружин.

Сейчас специалисты разработали ряд мер для улучшения работы народных дружин. В них входят изменения в сотрудничестве с местными правоохранительными органами, обновление программы обучения для дружинников и предоставление им необходимого оборудования.

«Мы благодарим жителей за активное участие в жизни своих городских округов. При дальнейшей организации работы народных дружин на территориях, мы будем также учитывать ваше мнение», подчеркнули в ГУРБ Подмосковья.

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11 апреля 2024, 22:51
Свыше тысячи дорожных ям ликвидировали в 3 округах Подмосковья за неделю
ГБУ МО «МОСАВТОДОР»
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Дорожные службы за неделю устранили более одной тысячи дефектов покрытия на региональной дорожной сети. Работы прошли в Истре, Красногорске и Одинцове.

Специалисты «Мосавтодора» провели ямочный ремонт на различных участках дорог в Подмосковье. В частности, работы провели на Волоколамском шоссе вблизи Дедовска и в Истре, в деревне Раково, на улице Кирова в Красногорске и в поселке Светлые Горы, а также на улице Железнодорожной и в поселке Старый Городок в Одинцове.

В настоящее время продолжаются работы по устранению дефектов покрытия дорог во всех округах Подмосковья. После завершения зимнего периода дорожные службы перейдут на летнее содержание дорог и будут проводить ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

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Дороги
11 апреля 2024, 22:14
Жители Лобни смогут пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию
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Жителям городского округа Лобня предоставили возможность добровольной дактилоскопической регистрации. Процедура быстрая, безвредная и проводится бесплатно при наличии паспорта или, для детей до 14 лет, свидетельства о рождении.

Прохождение дактилоскопической регистрации может существенно помочь в идентификации человека, который не способен предоставить информацию о себе, и облегчить поиск пропавших родственников.

Для граждан, признанных недееспособными, необходим соответствующий документ. Опекуны или попечители должны предъявить свои документы и документы, подтверждающие их статус.

Подать заявку можно через портал государственных услуг или в отделе Министерства внутренних дел России в Лобне, на улице 40 лет Октября, дом 5а, где помогут с оформлением заявления, проведением процедуры и выдачей справки.

Рабочие часы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45, с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефонам: 8(495)577-13-32; 8 (495) 577-41-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Лобня МВД РФ
11 апреля 2024, 21:54
Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» прошел в Лобне
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Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» провели в детской библиотеке городского округа Лобня. Его посвятили Дню космонавтики, который в России отмечают 12 апреля.

Участники изготовили миниатюрные фигурки космонавтов в технике простого параллельного плетения. В занятии приняли участие как дети, так и их родители.

Напомним, Детская библиотека расположена на улице Циолковского, № 3, и в ней регулярно проходят творческие занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Лобня Космос
11 апреля 2024, 21:21
Донорам Подмосковья объяснили порядок сдачи костного мозга
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Донорам Подмосковья предоставили подробную информацию о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клетках. Об этом сообщили в Московском областном центре крови.

Московский областной центр крови совместно с «Центром передового опыта и технологий СФЕРА» создали раздел на портале « Доноры Подмосковья », посвященный сдаче костного мозга.

Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп подчеркнула, что на портале можно узнать всю информацию о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клетках.

С момента открытия рекрутингового центра Московского областного центра крови более 1,2 тысячи потенциальных доноров костного мозга были зарегистрированы в базе. Важно, чтобы все граждане знали о возможности стать донором костного мозга и были информированы обо всех аспектах этого процесса. Донорство костного мозга может спасти жизни людей, не нанося вреда самому донору.

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Здравоохранение Врачи

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