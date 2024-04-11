Трансформацию народных дружин проведут в Подмосковье

Проведя опрос среди местных жителей, Главное управление региональной безопасности Подмосковья выяснило, что многие граждане не знают о существовании народных дружин и никогда не видели их в действии. Результаты публичных обсуждений подтвердили необходимость в активной работе дружин.

Сейчас специалисты разработали ряд мер для улучшения работы народных дружин. В них входят изменения в сотрудничестве с местными правоохранительными органами, обновление программы обучения для дружинников и предоставление им необходимого оборудования.

«Мы благодарим жителей за активное участие в жизни своих городских округов. При дальнейшей организации работы народных дружин на территориях, мы будем также учитывать ваше мнение», подчеркнули в ГУРБ Подмосковья.

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