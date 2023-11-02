Трамвайное предприятие в Коломне отпраздновало юбилей

Коломна - единственный город в Подмосковье, где ходят трамваи. По случаю юбилея общественного транспорта в начале ноября проведут конкурс мастерства среди водителей трамваев. Уже подано 35 заявок.

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Первую трамвайную линию открыли в Коломне в 1948 году. Сегодня пассажирские перевозки осуществляются по 10 маршрутам, общая протяженность трамвайных путей составляет 44 километра. Автопарк предприятия насчитывает 52 вагона.

«Яркие впечатления из моего детства - это <…> желтенькие полукруглые вагоны. Они у нас ходили и в сцепке, и по одному вагону», - рассказал руководитель предприятия «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.

Администрация округа и трамвайное предприятие уже готовят документы для участия в программе «Развитие электротранспорта». Планируется заменить подвижной состав, отремонтировать сети и открыть новый маршрут в микрорайон «Подлипки».

«Там будет 45 домов - это порядка четырех тысяч человек. Мы обсуждали транспортную схему, как при завершении данного проекта люди будут туда добираться и оттуда уезжать. <…> Нам надо обеспечить [микрорайон] общественным транспортом», - отметил первый заместитель главы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной.