Трамваи и пути модернизируют в Коломне в 2024 году

Трамвайное предприятие в Коломне динамично развивается, обновляет подвижной состав и расширяет маршруты в соответствии с ростом города. На данный момент на линии работает более 50 вагонов по десяти маршрутам. Транспорт ежедневно перевозит около 60 тысяч человек.

«Правительство России разрабатывает новую программу, мы плотно общаемся с разработчиками, они к нам приезжали. Мы планируем в нее войти для того, чтобы обновить подвижной состав и сделать капитальный ремонт трамвайных путей», - отметил первый заместитель главы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной.

По его словам, Коломна сможет войти в программу ориентировочно во второй половине 2024 года.

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