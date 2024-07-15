Трактир с блюдами русской кухни открылся в центре Коломны

В меню трактира можно найти пироги с разными начинками, расстегаи, соленые черные грузди, русский салат с крабом и красной икрой, томленые в печи щи с белыми грибами, селянку с осетриной и другие блюда. В одном из залов ресторана работает настоящая русская печь, в другом - фонтан, пальмы и рояль.

По утрам в выходные и праздничные дни в трактире проводят театрализованную гастрономическую программу «Завтрак из печи». Это трапеза в лучших коломенских традициях. По вечерам гурманов ждут на программу с музыкой «Ужин из печи». Под звуки старинного фортепиано можно отведать гуся, баранину, говядину, осетра, приготовленных в печи по старинным рецептам.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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