Традиционный весенний забег «Химкинский лес» пройдет в Подмосковье в апреле

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В Минспорте Подмосковья рассказали, что для участников подготовили несколько дистанций: от одного до 26 километров. Старт и финиш забега разместятся на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Желающим принять участие в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте dtrail.ru, используя специальный промокод MSMO.

Для победителей забега изготовят необычные памятные медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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