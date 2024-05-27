27 мая 2024, 19:29

Традиционный субботник провели в микрорайоне Луговая в Лобне

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В городском округе Лобня регулярно проводят субботники. Представители муниципалитета, сотрудники ВНИИ кормов и местные жители привели в порядок территорию у Шуховской башни в микрорайоне Луговая.

Учащиеся школ, работники культурных и спортивных учреждений, а также представители делового сообщества приняли участие в уборке лесопарка, «Реки времени» и других мест.

Кроме того, в город доставили 3000 саженцев различных кустарников, включая кизильник, пузыреплодник, спирею, дирен и иву пурпурную.

Саженцы распределили между школами, спортивными и культурными учреждениями. Также управляющие компании занялись посадкой кустарников на придомовых территориях. На данный момент уже посажено более 2500 саженцев.

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Лобня Субботник
27 мая 2024, 19:25
«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов
Медиасток.рф
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Масштабный фестиваль робототехники и программирования прошел в Подмосковье. Поучаствовать в конкурсе приехали более 200 участников из разных городских округов региона. Ребята с каждым годом демонстрируют все более высокий уровень подготовки, и, конечно, все это стало возможным не без поддержки Московской области. О том, как вырастить юного гения, почему сфера IT набирает все большую популярность и где научиться программировать роботов, 360 рассказал заместитель директора по ИТ и инновациям Областного Технолицея Артемий Гладких.

По его словам, организаторы фестиваля обратились к руководству лицея за помощью в проведении масштабной олимпиады, а лицей с удовольствием предоставил свою площадку.

«Мы полностью поддержали эту инициативу. Дело в том, что основным направлением лицея является инженерная специальность, а также программирование и робототехника, поэтому мы сразу же взяли в работу этот проект. Мы будем продолжать этот опыт», - рассказал Гладких.

Он отметил, что такого успеха удалось добиться, прежде всего, за счет слаженности команды, ведь все: и ребята, и их родители, и организаторы по-настоящему болеют за свое дело. Подготовка была очень сложной - участникам предстояло пройти серьезный отбор, чтобы попасть на региональный этап конкурса. В этом году за победу боролись ребята от шести до 17 лет.

Гладких убежден, что подмосковное правительство стало уделять такое пристальное внимание развитию сферы IT неслучайно - через пять-семь лет спрос на высококлассных программистов роботов возрастет колоссально, а начинать делать первые шаги в профессии уже можно со школьной скамьи.

«В первую очередь талантливого ребенка нужно найти и отметить. И сейчас эта работа построена очень качественно в Подмосковье. Школьники сейчас имеют возможность принимать участие не только в предметных олимпиадах, но также и в различных конкурсах, в том числе творческих. Очень важно находить таких школьников и с ними работать, выводить их уже на тренеров, на специалистов и помогать им определиться с будущей профессией», - пояснил Гладких.

Он добавил, что уровень подготовки школьников растет с каждым годом.

«Сейчас можно увидеть, что школьники седьмого-восьмого класса выполняют реальные задачи, это то, что было доступно раньше только студентам ВУЗов», - подчеркнул педагог.

Вырастить будущего гения информатики можно, уверен Гладких. Родителям стоит обратить внимание на склад ума своего ребенка, на его склонность к точным наукам, прежде всего к математике, ведь, как правило, хороший программист - это хороший математик. Поэтому тренировать логику малыша можно начинать уже с детского сада.

Он подчеркнул, что в будущем на подобные олимпиады станут приезжать и представители компаний, которые ищут сотрудников, и с каждым годом такие фестивали станут масштабнее.

«В этом году в олимпиаде приняли участие более двухсот школьников, а это более сотни команд. Это был самое масштабное событие среди всех олимпиад, которые проводились с 2016 года. Вместе с ребятами приехали еще и их родители. Приезжали целыми семьями, с братьями, сестрами, бабушками и дедушками, и можно сказать, что получился настоящий семейный праздник робототехники», - заключил Гладких.

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Праздники Школьники Фестивали
27 мая 2024, 19:06
Каратисты из Лобни стали лучшими на межрегиональных соревнованиях
Медиасток.рф
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На межрегиональных соревнованиях по каратэ-до «Первенство ДЮФК» юные спортсмены из Центра боевых искусств «Молодая гвардия» продемонстрировали впечатляющие результаты. Атлеты из Лобни заняли сразу несколько призовых мест.

Арина Лобушева и Кирилл Лобушев из Лобни стали лучшими на турнире. Вторые места достались Эдгару Яркаеву и Нюрелу Житку, а третьи места заняли Николай Развалов, Александр Кибирев, Григорий Колесов, Василиса Самородова и Евгений Ахметов.

Команде также удалось выиграть призовые места в общекомандном зачете. Каратисты получают профессиональное обучение под руководством тренера Ивана Ларина.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется значительное внимание развитию спорта. В прошлом году после крупной реконструкции был открыт стадион «Труд» на Красной Поляне, а также запланировано строительство нового крупного ФОКа с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Лобня
27 мая 2024, 19:01
Разъяснительные работы с жителями СНТ начали проводить в Подмосковье
пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом СНТ в Одинцове. Цель встречи — не допустить навалов мусора в регионе.

«Уже больше половины СНТ Подмосковья работают по нормативу. Мы проанализировали средний объем мусора, который ежедневно образуется в СНТ, на основе чего была определена фиксированная сумма оплаты и регулярность вывоза отходов», - подчеркнул Мурашов.

На встрече с владельцами участков в СНТ обсудили работу регионального оператора. По словам жителей, качеством предоставляемых услуг они довольны. Участникам встречи также рассказали о преимуществах ввода норматива, порядке ежемесячных платежей и возможности корректировки графика вывоза мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Мусор
27 мая 2024, 18:59
Жительница Лобни заняла третье место в конкурсе «Учитель-дефектолог России»
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Региональный этап VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» завершился в Подмосковье. В нем приняли участие 63 специалиста из 27 городов Московской области.

Участники конкурса представили жюри свои профессиональные портфолио, видеоролики с открытыми занятиями, конспекты уроков и провели мастер-классы. По результатам регионального этапа в номинации «Логопед года» третье место заняла Ольга Кашковская из школы № 4.

Цель конкурса заключается в поддержке карьерного, профессионального и личностного роста учителей-дефектологов и учителей-логопедов, а также в поощрении инновационных разработок и технологий для организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Лобня Учителя конкурсы

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