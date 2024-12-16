Традиционный парад Дедов Морозов прошел в Орехово-Зуевском округе

Шествие напомнило жителям Куровского, что до самого главного праздника года осталось уже совсем немного времени. Зрители с восторгом наблюдали за участниками парада. Профессиональное жюри оценивало костюмы героев, их оригинальность и умение общаться с людьми.

«Очень тяжело оценивать, когда в преддверии Нового года такое волшебство. Каждая команда зажигает по-новому», - поделился член жюри Рудик Карапетян.

Напомним, жителей Орехово-Зуева ждет яркая и интересная зима. За два месяца в парках городского округа пройдет более 150 мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.