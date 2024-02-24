Традиционный хоккейный турнир любительских команд состоялся в Красноармейске
Хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества прошел в Красноармейске. На льду соревновались любительские команды разных возрастов.
По словам руководителя хоккейного клуба «Вихрь», тренера Сергея Пахолкова, турниру, который собирает спортсменов-любителей и болельщиков Красноармейска, уже 30 лет.
«Каждый год 23 февраля мы проводим турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Собралось три команды: ветераны, средний возраст и молодежь. Все тренируются в клубе „Вихрь“. Самому молодому участнику 17 лет, самому взрослому 57», - рассказал Пахолков.
Победителями турнира стали ветераны клуба, которые обыграли хоккеистов из молодой и средней команд.
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