Традиционный фермерский фестиваль пройдет в Королеве

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Более 100 тысяч человек посетили бесплатные ледовые спектакли в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Известные фигуристы Татьяна Навка и Илья Авербух представили 37 шоу в декабре и январе.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, зрители 29 городских округов увидели спектакли на льду «Чемпионы» от Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» в постановке Татьяны Навки.

«Несмотря на морозную погоду, артистов везде ждал теплый прием. Мы продолжим расширять географию показов представлений на льду и будем стараться охватить все больше округов нашего региона, в том числе и самых отдаленных, в будущем году», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В ледовом спектакле «Чемпионы» зрители смогли увидеть титулованных звезд фигурного катания - Алексея Ягудина, Евгению Медведеву, Татьяну Тотьмянину, Максима Маринина и других.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и серебряный призер чемпионата Европы и командного чемпионата мира Максим Ковтун показали яркие и зажигательные народные танцы в спектакле Татьяны Навки «Байки русской балалайки».

Представления, которые запомнятся зрителям надолго, удалось организовать при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее мы сообщали, что уникальное ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Пушкино вызвало настоящий восторг зрителей.