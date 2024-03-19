Традиционными гуляниями проводили зиму и встретили весну жители Дзержинского

Мероприятия с хороводами, конкурсами и блинами на разных площадках города проходили с 12 часов дня. У дома культуры «Энергетик» празднование открылось традиционным выносом масленичного чучела под звуки русской народной музыки. Возле детской школы искусств прошла программа «Масленица хороша широка ее душа!». Там провели ярмарку ремесел, а также предлагали чай и угощения.

В парке «Сказка» для гостей праздника также прошла ярмарка. На ней проводили конкурсы и мастер-классы. Основным местом торжеств стал стадион «Орбита», где устроили спортивные состязания. Взрослые проверяли свою выносливость в силовых испытаниях, соревновались в жиме штанги, подъеме гири и выполнении подтягиваний и отжиманий.

В завершении праздника прошел концерт, где выступили народные коллективы. Всех жителей города с праздником Масленицы поздравил глава Андроник Пак.

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