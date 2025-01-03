Традиционные «Абакумовские чтения» вновь состоятся в Коломне

Жителям Коломны напомнили график работы нового катка с искусственным льдом в парке Мира. Здесь можно будет покататься во все дни январских каникул.

На катке одновременно могут кататься до 250 посетителей. Здесь есть теплая раздевалка и пункт заточки коньков, а также прокат.

Покататься можно бесплатно. Заранее нужно лишь получить билет на сеанс. Забронировать его можно по ссылке.

По будням каток работает с 11:30 до 21:00, в выходные и праздники - с 10:00 до 21:30.

Напомним, что каток в парке Мира построен при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году Коломну посетило около двух миллионов туристов.не только из регионов России, но и из других стран.