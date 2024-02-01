01 февраля 2024, 18:27

Товарищеский матч по гандболу между Россией и Белоруссией пройдет в Подмосковье в марте

Фото: ГК «Чеховские медведи»
Читайте нас в: Google Новости

Сборная России по гандболу проведет товарищеский матч с представителями Белоруссии в Чехове. Игра состоится 17 марта на арене Дворца спорта «Олимпийский».

Первая игра матча пройдет в Казани 13 марта, вторая - в Москве 15 марта. Сборная России начнет готовиться к играм 11 марта. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области уточнили, что учебно-тренировочный сбор мужской команды пройдет в Новогорске. После этого спортсмены поедут в тур по городам проведения игр. Состав сборной сформируют в конце февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
01 февраля 2024, 19:00
Прием заявок на присвоение знака отличия за защиту прав человека стартовал в Подмосковье
Пресс-служба Уполномоченного
Читайте нас в: Google Новости
Прием документов от претендентов на награждение знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области» стартовал в Подмосковье, сообщила омбудсмен Ирина Фаевская. Заявки можно подать до 1 ноября 2024 года.

Принять участие в отборе на награждение знаком отличия могут люди, занимающиеся активной и плодотворной общественной деятельностью в сфере защиты прав и свобод человека.

«Приглашаю к участию в отборе претендентов на награду: юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», - подчеркнула Ирина Фаевская.

Отбором кандидатов на награду займутся представители Совета государственного органа Подмосковья. Чтобы стать претендентом, необходимо направить соответствующую заявку на адрес электронной почты: upchmo@mosreg.ru. Со всеми подробностями о награде можно ознакомиться по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды
01 февраля 2024, 18:55
Самые редкие обращения жителей озвучили в ГУСТ Подмосковья
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Жители Московской области могут направить обращения по волнующим вопросам в Единую диспетчерскую службу. За исполнением просьб в срок контролируют сотрудники жилнадзора ГУСТ Подмосковья.

Руководитель ГУСТ Светлана Аипова сообщила, что заявки в ЕДС сейчас принимают более чем в 300 категориях. Жители Московской области активно используют данную возможность и иногда обращаются с редкими просьбами.

Например, из Балашихи поступило обращение заменить полотенцесушитель, из Воскресенска - поменять фильтр очистки воды, а из Люберец - устранить течь из гибкой подводки присоединения санитарного прибора.

Помимо этого, заявители просили заменить смеситель «Елочка», отремонтировать автомат защиты квартиры и установить водонагреватель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды
01 февраля 2024, 18:53
Всероссийская акция «Снежный десант РСО» стартовала в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
«Снежный десант» существует в России уже 55 лет. Движение объединяет студентов из всех вузов России и других стран. Главная миссия акции, безусловно, помощь.

Более 200 участников из 17 отрядов отправятся в недельное путешествие. Волонтеры посетят семь локаций: Электросталь, Орехово-Зуево, Звездный Городок, Богородский округ и другие, где помогут тем, кто нуждается в поддержке.

«Пенсионерам чаще всего требуется помощь в колке дров, привезти воду. Если мы говорим про семьи СВО, то женщинам мы помогаем в быту. А с детьми мы работаем, поскольку у нас в регионе очень много вожатых, которые летом организовывают детский отдых», - рассказала заместитель руководителя студенческих отрядов Московской области Снежана Мягкова.

Итоги семидневной акции организаторы подведут до 22 февраля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Волонтеры Студенты
01 февраля 2024, 18:41
Управляющие компании Подмосковья отработали более 1,7 тысячи обращений от жителей за неделю
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами округов по вопросам содержания территорий. По словам министра, в Подмосковье добавили новый регламентный срок — четыре часа на закрытие заявок по теме отопления, газовой безопасности, а также ГВС и ХВС.

«Отработка в ЕДС не должна затягиваться. Создали диспетчерскую службу, которая ежедневно будет проводить мониторинг по аварийным и срочным заявкам. С начала недели управляющие компании закрыли более 1,7 тысячи обращений», - подчеркнула Аипова.

Управляющие компании многих округов выполняют работу в срок, однако есть и те, кому необходимо изменить подход к работе. Аипова отметила, что в их число входят Истра, Лосино-Петровский и Ленинский округа.

В ГУСТ отметили, что при непогоде за соблюдением маршрутов техникой следят через единую систему РНИС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Волонтеры Студенты

Новости по теме