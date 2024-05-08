Торжественный концерт ко Дню Победы прошел в Ступине

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских обратился с приветственным словом к собравшимся, напомнив, что в этом году отмечается 79 лет Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что порядка 15 тысяч жителей Ступина участвовали в боях, а 14 тысяч награждены орденами и медалями. При этом не вернулись с войны около 12 тысяч человек.

«Сегодня молодое поколение продолжает великое дело защиты Родины. Мы отдаем дань бесконечного признания всем нашим воинам, их ежедневному подвигу. С Днем Победы!» - поздравил собравшихся глава муниципалитета.

Участники «Юнармии» поблагодарили ветеранов за подвиг в годы Великой Отечественной войны и вручили им подарки. Продолжился вечер праздничным концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».