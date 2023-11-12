Торжественные проводы призывников в армию состоялись в Королеве

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Глава Королева Игорь Трифонов пожелал призывникам достойно пройти срочную службу и вручил традиционные подарки - наручные часы.

«Вам пожелаю самого главного, во время прохождения воинской службы понимать, что исполнение уставов, приказов - это всегда победа над собой. Это умение приблизить тот самый день, когда уже в праздничной дембельской форме вы придете домой, обнимите родных и скажете: „Мам, пап, привет, я теперь настоящий мужчина“», - выступил перед призывниками Игорь Трифонов.

Где будут служить юноши пока не знают. В основном их планируют распределить в воинские части Западного военного округа, в том числе в ряды Национальной гвардии, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных и других войск. Настроение у призывников бодрое, к предстоящей службе относятся серьезно.

«Я считаю, что каждый парень должен пройти службу в армии, я горжусь своей Родиной. У меня лично отец сам военный прошел чеченскую войну. Я считаю, что я тоже смогу. Отец будет мной гордиться, как я горжусь им», - рассказал призывник Иван Медведько.

Отметим, что ежегодно округ отправляет на службу более 100 человек. Ровно через год повзрослевших юношей ждут дома.