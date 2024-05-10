10 мая 2024, 21:49

Торжественные мероприятия прошли в честь 9 Мая в Наро-Фоминске

Медиасток.рф
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Для ветеранов и жителей Наро-Фоминска в День Победы провели концерт государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии. Участники ансамбля исполнили песни военных лет, хореографические номера под аккомпанемент русских народных инструментов.

В День 79-й годовщины Великой Победы-2024 в Наро-Фоминском городском округе, по соображениям безопасности целый ряд акций был отменен или прошёл по укороченной программе, но на памятный митинг у Вечного огня и памятника Неизвестному солдату, пришли сотни жителей и гостей Наро-Фоминска.

«Для нас, жителей города воинской славы, это особый день, особая дата, т. к. Именно на этом рубеже был остановлен враг. Именно отсюда наши войска двинулись победным маршем», - поделился глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

На церемонии возложения венков и на митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, воины гвардейской Кантемировской дивизии, представители общественности и депутатского корпуса округа, волонтеры, юнармейцы и Почётные гости.

«День Победы - это праздник, который у нас в сердцах, в слезах наших глаз, потому что есть еще много людей, которые помнят те времена, те события, героических людей, которые добыли эту Победу. Это здорово, что преемственность сохраняется, очень много молодых людей, детей. Люди приходят и передают из уст в уста память о тех, кто геройски защищал нашу Родину», - прокомментировал председатель Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа Игорь Куимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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День Победы 9 мая Наро-Фоминск Ветераны Митинги
11 мая 2024, 01:43
Патриотическая акция «Вальс победы» прошла в Лобне
Медиасток.рф
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Праздник начался с церемоний возложения цветов и венков к братским могилам на Красной Поляне, Луговой и у мемориала Звонница — памятника всем погибшим в войнах и военных конфликтах XX века. На празднике были организованы акции, приуроченные ко Дню Победы.

Мемориал появился в западной части Парка культуры и отдыха в год 55-летия Победы. Здесь были перезахоронены останки советских бойцов, обнаруженные на месте строительства нового микрорайона. И каждый год в день победы лобненцы приносят сюда цветы в память о тех, кто сражался за Родину.

«Дорогие лобненцы, дорогие ветераны, дорогие ребята. Сегодня у нас самый торжественный праздник, великий праздник нашей страны. И в тоже время он является очень трогательным, очень трепетным. Сегодня мы вспоминаем свои дедов, своих прадедов. Тех, кто подарил нам мирное небо над головой. И сегодня еще мы помним о наших ребятах, которые продолжают подвиг наших предков в зоне специальной военной операции. С праздником вас, с Днем Победы», - поделилась глава городского округа Анна Кротова.

В этом году в целях безопасности отменено шествие бессмертного полка. Горожанам предложили альтернативные формы– фотографии героев присылают на сайты и в социальные сети, прикрепляют на окна домов и автомобилей, а кто-то приносит с собой к братским могилам.

Депутат совета Депутатов городского округа Лобня Александр Кузьмиченко рассказал, что пришел с портретом своего дедушки, он каждый год выходит именно с портретом деда на возложение цветов в память о тех, кто защищал Родину.

Лобня присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Вальс победы», которая проводится уже больше 10 лет.

Принять участие в праздновании 79-й годовщины Победы лобненцы могли не выходя из дома. Акция «Поем во дворах» проводится в Лобне уже в 11 раз, и каждый год - с большим успехом. Артисты театра «Камерная сцена» под песни военных лет объезжали городские дворы и поздравляли ветеранов.

Все желающие могли принять участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Победный май», попробовать солдатской каши в полевых кухнях, посетить выставки и концерты как для детей, так и для взрослых, чтобы свою причастность к великому празднику почувствовал каждый житель города воинской доблести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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День Победы 9 мая Праздники Лобня Ветераны
11 мая 2024, 01:28
Участника ВОВ Бориса Карпича поздравили в Пушкино
Медиасток.рф
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Участника Великой Отечественной войны Бориса Карпича приехал поздравить глава округа Максим Красноцветов. Для ветерана устроили концерт в честь Дня Победы.

Борис Антонович Карпич родился в 1927 году в Черниговской области, там же учился в школе. В ряды Советской Армии был призван в 1944 году, был направлен в школу снайперов. После окончания Великой Отчечественной войны продолжил службу в рядах Советской Армии. Но о том, как встречали Победу в 45-м, помнит до сих пор.

«Борис Антонович, несмотря на свой такой серьезный возраст, дал четкие наказы, как формировать некоторые вещи в плане градостроительной политики нашего городского округа. Поэтому мы внимательно выслушали, и безусловно учтем пожелания такого уважаемого человека при дальнейшем формировании в том числе и градостроительной политике нашего городского округа», - рассказал Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Для Бориса Карпича, во дворе дома, где проживает ветеран, устроили парад и концерт, организованный агитбригадой. Звучали песни военных лет, а ветераны, их соседи и просто прохожие с удовольствием наблюдали за действием.

«Это действительно праздник со слезами на глазах. Тяжело сдержать эмоции. Очень красивые и поднимающие настроение мероприятия проводятся в округе. Поэтому я так же хотел поздравить всех жителей округа с этим прекрасным праздником, с Днем великой Победы», - поделился депутат Московской областной Думы Михаил Ждан Встреча с Борисом Карпичем прошла в рамках акций «Поем во дворах» и «Подарки ветерану». Всего с территории Пушкинского на войну ушло 37 тысяч человек, 12,5 тысяч погибли. Сегодня в округе проживает 29 участников Великой Отечественной войны и 25 жителей блокадного Ленинграда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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День Победы 9 мая Праздники Ветераны Пушкино
11 мая 2024, 01:04
Жители Чехова возложили цветы к монументам ВОВ
Телеканал «360»
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Сотни цветов возложили жители Чехова к монументам, посвященным Великой Отечественной войне. Люди почтили память погибших у мемориала Воин-освободитель на Чеховском кладбище

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что из 35 тысяч населения Лопасни, практически 10 тысяч ушли на фронт. Он добавил, что в один ряд с ветеранами Гражданской войны встали 17-летние мальчишки, которые недавно закончили школу Юнармейцы, спортсмены, ветераны военной службы, сотрудники администрации муниципалитета и другие жители городского округа Чехов почтили память бойцов Великой Отечественной войны. На торжественное мероприятие на бульвар воинской славы в центре Чехова приехал участник тех сражений, ветеран Алексей Юдин.

«Только могу представить, посмотреть в кино, послушать ветеранов. Здесь стояли насмерть. Земля горела. О тех, не вышедших из боя мы будем помнить вечно», - поделился депутат Совета депутатов Денис Лебедев.

Имена героев, погибших за Отечество, начертаны на мемориале Воин-освободитель на Чеховском кладбище. Здесь прошла панихида обо всех героях, не вернувшихся с полей сражений. Ее провел благочинный церквей Чеховского округа, священник Константин Александров. Цветы и венки легли к подножию величественного монумента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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День Победы 9 мая Ветераны Чехов
11 мая 2024, 00:37
Глава Чехова поздравил ветерана ВОВ
Телеканал «360»
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Глава городского округа Михаил Собакин поздравил труженицу тыла Лидию Тестоедову. Женщина рассказала о своей жизни и поделилась историями о Великой Отечественной войне.

Лидия Максимовна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», а также почетными знаками правительства региона и Московской областной думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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Ветеран показывала книги, которые вышли под ее редакцией. Недавно она написала личную автобиографию. Один экземпляр подарила Михаилу Собакину.

Родилась Лидия в Одесской области. Во время войны 13-летней девочкой она трудилась на полях в колхозе, в 16 - работала в Одесском порту. Устав от тяжелой работы, уже в 50-е годы пошла учиться на филолога. С тех пор работала только по специальности. С мужем-военным в 70-х годах переехала в Чехов.

«Я вошла в вокзал. Народ спит: кто на полу, кто на лавках. Я в уголочек забилась и сижу там. Вдруг приходит милиционер и начинает проверять документы. Я перепугалась - боже мой, у меня же никаких документов нет, сейчас меня заберут в милицию. Вдруг влетает парень и кричит „Победа!“. Слезы потекли, все плачут, все целуются. Все проснулись, все. А милиционер повернулся и ушел. Вот так я встретила Победу», - поделилась Лидия Тестоедова.

День Победы 9 мая Ветераны Чехов Великая Отечественная война

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