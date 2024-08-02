Торжественное вручение паспортов подросткам прошло в Наро-Фоминске

Получить паспорт можно в МФЦ, однако церемония торжественного вручения запомнится школьникам на всю жизнь.

«Дети волнуются, понимают серьезность, ответственность мероприятия и то, что с получением паспорта начинается более ответственная и взрослая жизнь. Пожелали им здоровья, счастья, успехов в учебе, получить хорошее образование и прийти в Наро-Фоминской городской округ уже дипломированными специалистами», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Вместе с паспортами юным гражданам страны вручили цветы и памятные сувениры от главы округа. Кроме того, участников церемонии познакомили с историей Конституции Российской Федерации.

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