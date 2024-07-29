Торжественное вручение паспортов подросткам прошло в МФЦ Солнечногорска

«Получение паспорта - это доказательство, что человек теперь является полноправным и ответственным гражданином нашей великой родины - России. В руках этих ребят теперь больше возможностей для развития и реализации собственных планов. Мы верим в них, надеюсь, каждый внесет свой уникальный вклад в будущее нашего города», - отметил Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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Мероприятие приурочили ко Дню работника МФЦ. Ребят поздравили глава муниципалитета, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, инспектор отделения по паспортной работе и старший лейтенант полиции Кристина Трофимова, а также заместитель руководителя солнечногорского МФЦ Татьяна Дворядкина.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил на торжественной церемонии в МФЦ первые паспорта подросткам.

Самый главный документ получили трое юношей и три девушки.