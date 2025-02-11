Торжественное посвящение в «Орлята России» прошло в Воскресенске

Поддержать учеников пришли учителя, родители и муниципальные депутаты.

«Вы стали частью большой, дружной семьи „Орлята России“. Я уверен, что вы с честью будете нести это гордое звание. Вы будете развиваться, учиться, но самое главное - станете гордостью лицея, нашего округа, нашей страны», - сказал председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко.

Ученики будут принимать участие во множественных образовательных программах, в том числе «Эрудит», «Лидер», «Спортсмен» и «Доброволец».

«Я бы хотела быть орленком-спортсменом, потому что мне нравится заниматься спортом и узнавать новое», - поделилась Карина Морозова.

Быть частью всероссийского движения - это не только почетная, но и ответственная миссия. Учитель начальных классов Ольга Филина более 35 лет воспитывает подрастающее поколение и прививает любовь к родному краю.

«Мы должны приучать детей к доброму, хорошему, высокому. Я думаю, это сообщество в этом поможет», - добавила учитель начальных классов лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова.

Орлята поздравили друг друга. Теперь им предстоит учиться новому и быть примером для других ребят.