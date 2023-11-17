Торжественное открытие памятника Василию Татищеву в деревне Болдино состоится 21 ноября

Встречу «Открытый диалог с бизнесом» провели для предпринимателей в Ступине

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Встречу «Открытый диалог с бизнесом» провели для предпринимателей Московской области. Мероприятие состоялось в Ступине. В нем поучаствовал руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области по городскому округу Ступино Владимир Кузнецов. Встречу организовали в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

На мероприятие пришли представители колледжей из Домодедова, Егорьевска, Коломны, Каширы, Ступина и Раменского.

Сейчас в Ступине работают свыше 1,5 тысячи предприятий, 58 из них - крупные. Они находятся в постоянном посике специалистов.

Во время встречи Кузнецов рассказал о проекте «Предпринимательские классы».

«На бизнес-уроках представители уполномоченного совместно с активными предпринимателями знакомят молодое поколение с основами предпринимательской деятельности, с тем, какие технические специальности востребованы на предприятиях, в том числе проводят профориентационные мероприятия», - уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

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