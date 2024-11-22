22 ноября 2024, 17:43

Торжественная выписка из роддома ко Дню матери прошла в Воскресенске

Телеканал «360»
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Традиционно каждый год в Воскресенском родильном доме проходит торжественная выписка ко Дню матери. На мероприятии поздравляют новоиспеченных родителей, а также сотрудников учреждения.

Каждому новорожденному вручают сувенирную медаль.

«Этого нет ни в одном районе: мы вручаем вот такие памятные медали - „Рожденному на Воскресенской земле“», - уточнила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Воскресенской областной больницы Валентина Панкрушина.

В Воскресенском роддоме оказывают как плановую, так и экстренную медицинскую помощь. Отделение укомплектовано кадрами, большинство из которых получили высшую квалификацию. В учреждении сотрудники ЗАГСа регистрируют новорожденного и выдают родителям свидетельство о рождении, справку для получения единовременного пособия, временный полис ОМС, также присваивают номер ИНН в электронном виде. Счастливые родители могут выбрать в подарок набор для новорожденного или денежную выплату.

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В семье Анфиногеновых и Макеевых на свет появились дочери. Молодых женщин поздравила заместитель главы городского округа Ольга Коротеева.

«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы та любовь, которую вы дарите своим детям и близким, возвращалась к вам стократно, чтобы наши детишки росли здоровыми. Нашим врачам я желаю семейного счастья, благополучия, чтобы в наш роддом возвращались, и только тут рождались наши детки», - сказала Ольга Коротеева.

На торжественной выписке поздравили не только молодых родителей, но и сотрудников. Им вручили благодарности, цветы и награды.

«Я крайне осознано подходила к выбору профессии. Решение это было окончательное и бесповоротное. Путь был тернистым, но оно того стоит. Когда получаешь вот эти эмоции появления новой жизни на свет, когда ты принимаешь непосредственное участие в этом, - это бесценно», - поделилась врач гинекологического отделения Воскресенской областной больницы Татьяна Базна.

В 2024 году в Воскресенском роддоме на свет появились 564 малыша. Современное оснащение, отзывчивый и высокопрофессиональный коллектив медиков - вот за что выбирают это учреждение будущие мамы.

«Я ухожу в прекрасных чувствах. Жанетта Львовна показала мне, что роды - это нестрашно. Сюда можно прийти и второй, и третий раз, и четвертый раз», - сказала Мария Анфиногенова.

Женщины Воскресенск Счастье
22 ноября 2024, 18:36
Более 30 новых лифтов  установили в домах Красногорска с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В Красногорске продолжается замена старых лифтов на новые. С начала 2024 года обновили 36 подъемников.

Новые лифты появились в Путилково на Братцевской, 10, в Оптическом переулке, 5 и 7, а также на Железнодорожном проезде, 2. В Нахабино их заменили на Красноармейской, 57 и Лесной, 1А.

Работы проводились так, чтобы жильцы не испытывали неудобств: пока один лифт ремонтировали, второй работал. Новые подъемники безопаснее, тише и экономичнее. Они оснащены светодиодными лампами и дверями с датчиками.

Все детали для лифтов производятся в регионе. Узнать адреса домов, где запланированы работы, можно на сайте Фонда капремонта. Замена лифтов - часть программы, которая делает дома в Подмосковье более удобными и современными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Красногорск Ремонтные работы
22 ноября 2024, 18:35
Студенты Красногорского колледжа посетили станковый завод
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Студенты Красногорского колледжа изучили, как работают предприятия: от станков с программным управлением до IT-систем. Это помогло им увидеть, как теория применяется на практике.

Студенты, обучающиеся профессии «Оператор станков с программным управлением», посетили предприятие «Фарватер». Для них это стало настоящей возможностью погрузиться в атмосферу современного производства. Они увидели работу высокотехнологичных станков с числовым программным управлением, узнали, как их программировать и настраивать, а также познакомились с принципами управления оборудованием.

Для студентов, осваивающих сетевое и системное администрирование, организовали экскурсию по IT-инфраструктуре компании. Они изучили работу серверов, настройку сетей и взаимодействие оборудования. Такой опыт помогает лучше понять, как устроена реальная работа системного администратора.

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Красногорск Студенты
22 ноября 2024, 18:35
Замминистра обороны Цивилева посетила бойцов СВО в госпитале в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Заместитель министра обороны России Анна Цивилева побывала в Красногорске, чтобы оценить помощь раненым военнослужащим. Она обсудила с врачами и бойцами вопросы выплат за ранения и меры поддержки.

Во время визита Анна Цивилева отметила высокий уровень работы специалистов центра, которые успешно лечат даже самые сложные случаи. Начальник центра Александр Есипов подчеркнул, что благодаря современному оборудованию и опыту медиков удается спасать жизни и восстанавливать здоровье бойцов.

Героев, отличившихся в бою, наградили медалями «За отвагу» и «За храбрость» второй степени. Особое внимание уделили региональным мерам поддержки, предложив дифференцированные выплаты в зависимости от степени тяжести ранений.

Цивилева выразила благодарность медикам за профессионализм и самоотдачу, отметив отличную организацию процесса лечения и реабилитации. Она подчеркнула важность работы по поддержке раненых на всех уровнях.

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Красногорск
22 ноября 2024, 17:59
Мособлдума представила законопроект о поддержке студенческих отрядов
Медиасток.рф
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Торжественное открытие Всероссийского слета студенческих отрядов, приуроченное к 65-летию данного движения, состоялось в Государственном Кремлевском Дворце. В мероприятии приняли участие свыше 12,5 тысяч участников и ветеранов студенческих отрядов из 89 субъектов России и других дружественных стран.

Открытие слета посетила председатель Комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Она отметила, что Президент страны часто поднимает вопросы, касающиеся студенческих отрядов, и акцентирует внимание на их значимости для социально-экономического развития и решения ключевых задач на уровне государства. Также Линара Самединова напомнила о том, что согласно Указу Президента от 17 февраля в России ежегодно отмечают День студенческих отрядов.

Председатель комитета подчеркнула, что в этом году отмечается не только юбилей самого движения, но и 20-летие создания организации «Российские студенческие отряды». В честь этих событий по всей стране проходят сотни мероприятий. На федеральном уровне создан Организационный комитет по подготовке и проведению праздничных событий, председательство в котором занимает заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Линара Самединова акцентировала внимание на необходимости поддержать студенческие отряды. Она сообщила, что в Мособлдуме ведется работа над законопроектом, который призван способствовать развитию этой деятельности и формировать правовую основу для государственной поддержки. В проекте закона планируется указать конкретные формы поддержки, а также создать совет по взаимодействию со студенческими отрядами.

По ее словам, аналогичные законы уже действуют более чем в 20 регионах страны. В предлагаемом законопроекте предусматривается возможность выделения субсидий для образовательных учреждений, которые обучают членов студенческих отрядов.

Также рассматривают варианты предоставления субсидий медицинским организациям, где бойцы студотрядов проходят медицинские осмотры. Кроме этого, обсуждается введение льгот на проезд для членов Российских студенческих отрядов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Законы Молодежь Мособлдума Студенты Образование

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