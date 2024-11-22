Торжественная выписка из роддома ко Дню матери прошла в Воскресенске

Каждому новорожденному вручают сувенирную медаль.

«Этого нет ни в одном районе: мы вручаем вот такие памятные медали - „Рожденному на Воскресенской земле“», - уточнила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Воскресенской областной больницы Валентина Панкрушина.

В Воскресенском роддоме оказывают как плановую, так и экстренную медицинскую помощь. Отделение укомплектовано кадрами, большинство из которых получили высшую квалификацию. В учреждении сотрудники ЗАГСа регистрируют новорожденного и выдают родителям свидетельство о рождении, справку для получения единовременного пособия, временный полис ОМС, также присваивают номер ИНН в электронном виде. Счастливые родители могут выбрать в подарок набор для новорожденного или денежную выплату.

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В семье Анфиногеновых и Макеевых на свет появились дочери. Молодых женщин поздравила заместитель главы городского округа Ольга Коротеева.

«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы та любовь, которую вы дарите своим детям и близким, возвращалась к вам стократно, чтобы наши детишки росли здоровыми. Нашим врачам я желаю семейного счастья, благополучия, чтобы в наш роддом возвращались, и только тут рождались наши детки», - сказала Ольга Коротеева.

На торжественной выписке поздравили не только молодых родителей, но и сотрудников. Им вручили благодарности, цветы и награды.

«Я крайне осознано подходила к выбору профессии. Решение это было окончательное и бесповоротное. Путь был тернистым, но оно того стоит. Когда получаешь вот эти эмоции появления новой жизни на свет, когда ты принимаешь непосредственное участие в этом, - это бесценно», - поделилась врач гинекологического отделения Воскресенской областной больницы Татьяна Базна.

В 2024 году в Воскресенском роддоме на свет появились 564 малыша. Современное оснащение, отзывчивый и высокопрофессиональный коллектив медиков - вот за что выбирают это учреждение будущие мамы.

«Я ухожу в прекрасных чувствах. Жанетта Львовна показала мне, что роды - это нестрашно. Сюда можно прийти и второй, и третий раз, и четвертый раз», - сказала Мария Анфиногенова.