Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла во Фрязине

В начале церемонии прозвучал гимн Российской Федерации. В этот день пришли поддержать подростков родные и близкие. Мама Эрнеста отметила, что недавно получала свидетельство о рождении, а теперь сыну вручают паспорт гражданина.

«Это один из тех первых шагов, когда ребенок получает серьезный документ в такой день. На волне тех событий, которые происходят в нашей стране, дух патриотизма в разы вырастает», - сказала мама подростка Светлана Саакян.

Паспорт вручили 15 подросткам. Церемонию провели ко Дню Конституции Российской Федерации. Важный документ доказывает, что дети стали взрослыми, и теперь они несут ответственность перед обществом.

«Сегодня важный этап в юного гражданина - получение паспорта. Это важная веха осознания того, что ты принадлежишь и являешься частью великой России», - поздравил глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

Глава Фрязина вручил ребятам поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и экземпляр Конституции Российской Федерации.