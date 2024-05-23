23 мая 2024, 08:37

Торжественная церемония вручения паспортов школьникам прошла в Чехове

Телеканал «360»
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В торжественной обстановке Дворца спорта «Олимпийский» свои первые паспорта получили 11 юных жителей Чехова. Среди них участники олимпиад, отличники учебы, спортсмены и волонтеры.

Торжественная церемония началась с гимна России. Напутственные слова ребятам сказала председатель Совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина.

«Вы должны гордиться паспортом, а паспорт, который будет у вас в руках, как это не смешно может показаться некоторым, должен гордиться вами. Что это означает? Это означает, что он в руках у достойного гражданина великой нашей страны», - отметила она.

Вместе с Галиной Козиной документы вручал начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Владимир Иванов. Школьники получили паспорта, цветы и подарки - конституцию страны и книги к 70-летию основания Чехова. За церемонией наблюдали родители ребят.

Завершилось торжественно мероприятие общим фото на память.

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Паспорта Чехов Школьники
23 мая 2024, 09:16
Сертификат на жилье выдали еще одному сироте в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Сирота Елизавета Ворошилова из Наро-Фоминска получила льготный сертификат на покупку жилья. Всего в этом году такие сертификаты получат 12 человек.

Сейчас Елизавета заканчивает 11-й класс Верейской школы. Впереди ее ждут экзамены и новые приятные хлопоты - поиск своей первой квартиры. Елизавета стала обладательницей жилищного сертификата на приобретение жилья за счет средств бюджета Московской области.

«Сертификат дает возможность на приобретение жилой площади в течение двух месяцев, и Елизавета уже находится в поиске. Нам очень приятно было услышать, что она ищет жилье именно на территории Наро-Фоминского городского округа. Мы рады, что молодежь остается у нас, потому что в округе делается очень много для того, чтобы было интересно и комфортно жить молодым семьям», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Елизавета планирует поступить в колледж полиции или училище МВД и после окончания работать по специальности в Наро-Фоминском округе.

«Всего такими сертификатами обеспечены 126 детей на территории Наро-Фоминского городского округа. В этом году у нас в очереди на получение сертификатов 12 человек. Трое уже получили, а оставшиеся поучат до конца года», - рассказал первый заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григорий Кучеров.

Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, квартиры в округе и льготные сертификаты предоставляют по муниципальной программе «Жилище».

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Это сертификат на приобретение твоего жилья, где ты сможешь уже дальше строить свою семью...

ЗК 11-ти классницу Верейской школы Елизавету Ворошилову скоро ожидает не только последний звонок и выпускные экзамены. Впереди совсем новые приятные хлопоты – поиск своего первого жилья. Елизавета стала обладательницей жилищного сертификата на приобретение жилого помещения за счет средств бюджета Московской области.

СЕРТИФИКАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ВРУЧИЛИ РЕБЕНКУ-СИРОТЕ СНХ 01:29:20...02:00:05 СВЕТЛАНА МАЛЫХИНА заместитель главы Наро-Фоминского г.о.

Сертификат дает возм-ть на приобретение ж/п в течении 2-х месяцев и Елизавета уже находится в поиске. Нам очень приятно было услышать, что она ищет жилье именно на терр-ии НФГО. Конечно же, мы рады, что молодежь остается здесь у нас, потому что в округе делается очень много для того, чтобы было интересно и комфортно жить молодым семьям в т.ч.

ЗК Елизавета планирует поступить в колледж полиции или училище МВД и после окончания работать по специальности в Наро-Фоминском округе.

ЕЛИЗАВЕТА СОБИРАЕТСЯ ПОСТУПАТЬ В КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ СНХ 02:49:10...03:10:05 ГРИГОРИЙ КУЧЕРОВ первый заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Всего за получение сертификатов такими сертификатами обеспечены 126 детей на терр-ии НФГО. В этом году у нас в очереди на получение сертфикатов было поставлено 12 человек, трое уже получили, а оставшиеся поучат до конца года.

В 2024 ГОДУ СВОЕ ЖИЛЬЕ ПОЛУЧАТ 12 ДЕТЕЙ-СИРОТ Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей жилье и жилищные сертификаты на его приобретение по муниципальной программе «Жилище» Наро-Фоминского городского округа.

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Наро-Фоминск Сироты
23 мая 2024, 08:17
Еще 6 подростков в Зарайске получили первые паспорта
Телеканал «360»
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В Зарайске шестерым подросткам вручили главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония прошла у одной из главных достопримечательностей города — Водонапорной башни, построенной в 1916 году.

Поздравить школьников с получением паспортов пришли представители администрации округа.

«Я вас поздравляю и желаю, чтобы все, о чем вы мечтаете, сбылось. Желаю чтобы и город и родители вами гордились», - сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Подросткам вместе с паспортом вручили Конституцию России. Приятным бонусом для детей стали пригласительные билеты на экскурсию по Водонапорной башне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поздравить школьников с получением паспортов пришли представители администрации округа.

\"Я вас поздравляю и желаю, чтобы все, о чем вы мечтаете, сбылось. Желаю чтобы и город и родители вами гордились\", - сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Подросткам вместе с паспортом вручили Конституцию России. Приятным бонусом для детей стали пригласительные билеты на экскурсию по Водонапорной башне.

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Паспорта Зарайск Школьники
23 мая 2024, 00:30
Сотрудники ДПС провели экскурсию для юного автоинспектора из Раменского
РИА «Новости»
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Полицейские провели экскурсию по отделу Госавтоинспекции для школьника, игравшего в сотрудника ДПС на улицах Раменского. Ребенок смог увидеть работу автоинспекции изнутри.

Ранее в соцсетях распространилось видео с ребенком, который в форме дорожного инспектора останавливал машины на дорогах Раменского.

«Полицейские нашли юного „сотрудника ДПС“. Им оказался житель Раменского городского округа - девятилетний мальчик. Ребенка пригласили на экскурсию в отдел Госавтоинспекции, где рассказали о специфике работы и особенностях службы», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские рассказали мальчику, как вести себя на дороге. Для настоящей работы в ДПС нужно еще подрасти, а пока его посвятили в отряд Юных инспекторов движения. С родителями ребенка также провели беседу о соблюдении правил дорожного движения и безопасном поведении на дороге.

Дети ГИБДД Дороги Машины Полиция Раменское
22 мая 2024, 22:32
Работы по социальной газификации продолжат в деревне Ховрино в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Работы по социальной газификации продолжат в деревне Ховрино Мытищинского округа. Благодаря программе сотни семей уже оценили преимущества голубого топлива.

В эти дни собственники одного из домов по улице Огородной в деревне Ховрино тоже с нетерпением ждут окончания работ по проведению газового оборудования.

На участке заявителя бригада специалистов Мособлгаза монтирует уличную часть газопровода и заводит трубу в дом. Особое внимание уделяется разъемным соединениям: газовики стараются минимизировать их использование, но в случае необходимости строят конструкцию так, чтобы обеспечить удобный доступ для обслуживания и возможность оперативного ремонта.

Все работы внутри участка выполняются в рамках комплексного договора социальной газификации Оставить заявку на его заключение можно на сайте Мособлгаза (https://mosoblgaz.ru/connection/sg/).

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Мытищи Социальная газификация

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