Торжества в честь Дня России прошли в парке «Киово» в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова поздравили все с праздником и подчеркнула, что сила страны - в ее людях. Жители Лобни, как и другие граждане нашей страны, вносят значительный вклад в развитие и укрепление России.

«Мы гордимся земляками, проявившими себя в науке, культуре, на производстве, в образовании и спорте, в творчестве и общественной жизни. Все вместе мы делаем будущее нашей страны», - написала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Кроме того, в День России глава Лобни совместно с депутатом Московской областной Думы Денисом Перепелицыным посетила настоятеля Серафимовского храма Лобни - основателя кризисного центра «Надежда». Гости привезли в центр средства гигиены для детей и продукты питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.

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