14 июля 2024, 22:30

Торты кондитера из Мытищ Елены Кальченко побили рекорд России

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По случаю завершения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ команда кулинаров приготовила торт, который побил рекорд страны. Вместе с кулинарами над созданием лакомства трудилась и кондитер из Мытищ Елена Кальченко.

Всего в изготовлении торта принимали участие мастера из 30 регионов России. Руководили проектом известные кондитеры Марина и Максим Синицкие.

Торт испекли в виде флага России: его длина шесть метров, а ширина - четыре. Весила сладость более полутора тонн. Рекорд зафиксировали представители Международной книги рекордов «Интеррекорд».

А ко Дню семьи команда кондитеров преподнесла участникам мероприятия второй подарок - торт в виде ромашки высотой более двух метров.

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Мытищи Книга рекордов Гиннесса конкурсы
14 июля 2024, 23:01
Точку незаконной торговли фруктами закрыли на станции Тайнинской в Мытищах
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На железнодорожной станции Тайнинской в Мытищах сотрудники администрации ликвидировали лотки с овощами и фруктами. Продукцию поместили на хранение, а хозяина торговой точки оштрафовали.

Предприниматели продавали овощи и фрукты возле дома № 10 по Пионерской улице на станции Тайнинская. Разрешающих торговлю документов у владельца и продавца не было. Однако точку закрывать они отказались и оказали сопротивление. Сотрудники администрации вызвали на место наряд Росгвардии.

В итоге торговое оборудование и продукцию вывезли на хранение, а предприниматель получил штраф.

О случаях незаконной торговли необходимо сообщать в управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, 30. Телефон: 8 495 581-13-48, электронная почта potrebrinok2012@yandex.ru Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Мытищи Торговля Бизнес
14 июля 2024, 22:02
Еще одно незаконное предприятие ликвидировали в промзоне Болтино в Мытищах
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На территории промышленной зоны Болтино в Мытищах предприятие-нарушитель организовало стоянку строительной техники. Мытищинский городской суд обязал компанию прекратить деятельность.

Администрация округа выявляет и ликвидирует работу незаконных организаций в промышленной зоне рядом с деревней Болтино в Мытищах. Недавно она уже обращалась в суд с требованием снести 14 строений.

Местные жители обратились в администрацию с жалобами еще на одно предприятие. Оно разместило стоянку строительной техники на территории промзоны Болтино. Кроме того, предприятие занималось просеиванием песка и грунта. Эти земли для таких работ не предназначены.

Администрация Мытищ обратилась в городской суд, чтобы запретить работу компании. А 10 июля суд удовлетворил требования муниципалитета.

Суд обязал нарушителя прекратить работы и привести земельный участок в порядок.

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Суд Строительство Бизнес
14 июля 2024, 18:54
Около 400 тысяч пожилых людей в Подмосковье вступили в «Активное долголетие»
Пресс-служба губернатора Московской области
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Более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды, а для тех, кому больше по душе спокойные занятия, в Подмосковье проводят компьютерные, уроки пения или рисования. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас в Подмосковье действуют 66 клубов «Активного долголетия», а число участников приближается к 400 тысячам человек.

«Для тех, кому нравится активный отдых, мы организовываем скандинавскую ходьбу, полеты на параплане и воздушных шарах, поездки в веревочные парки. А для любителей размеренного времяпрепровождения проводим занятия по дыхательной гимнастике, экскурсии, йогу или пленэры», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что каждый может выбрать себе занятие по душе. А вступить в «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Активное долголетие
14 июля 2024, 13:25
Роддом в Химках капитально отремонтируют в этом году
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Родильный дом в Химках капитально отремонтируют в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Обновления ждут пациенты и сотрудники медицинского учреждения.

Татьяна Норкина - акушерка. Работает в профессии 20 лет, из них более 12 - в родильном доме городского округа Химки.

«У меня бабушка медик. Она привила мне любовь к медицине. Ранее я видела, как она относится к своему делу - она была фельдшером на селе. Это значит - оказание разноплановой помощи всему населению. Будучи маленькой, часто бывала у неё в медицинском пункте. Позднее пришло осознание, что тоже хотела посвятить себя профессии», - сказала Татьяна Норкина.

Родильное отделение городского округа Химки станет современным акушерским стационаром для будущих мам и персонала. В прошлом году здесь начался капитальный ремонт. В здании проведут полную отделку помещений, обновят все инженерные коммуникации, установят новый вентилируемый фасад, заменят кровлю, окна и двери. В медицинском учреждении сделают одно-, двух- и трехместные палаты. В каждом блоке разместят индивидуальные санузлы с душевыми. Завершить работы планируют до конца этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Химки

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