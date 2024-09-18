18 сентября 2024, 14:37

Торт высотой 2 метра приготовят для гостей фестиваля «Золотой кабачок» в Клину

Министерство культуры и туризма Московской области
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Большой осенний фестиваль «Золотой кабачок» пройдет 21 сентября в клинском парке «Сестрорецкий». В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в этом году мероприятию исполняется 20 лет.

Специально для гостей юбилейного по счету «Золотого кабачка» испекут торт высотой два метра. Новой в программе фестиваля станет ярмарка фермеров.

Праздник начнется в 12:00. Организаторы предложат гостям интерактивные площадки, осенние фотозоны, праздничный концерт и мастер-классы. Все желающие смогут продегустировать соленья, варенье и выпечку. Огородников приглашают принять участие в конкурсе на самый тяжелый овощ-гигант.

Один из старейших фестивалей Клина постоянно трансформируется, сохраняя при этом свои уникальные черты. За свою историю он проводился на разных площадках городского округа. В этот раз гостей ждут в парке «Сестрорецкий».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую ежедневно пополняют.

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Клин Фестивали
18 сентября 2024, 14:30
Осенние выставки и ярмарки прошли в лесопарке во Фрязине
Медиасток.рф
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Фестиваль «Живописный парк» прошел во фрязинском лесопарке. В уютных, тихих уголках расположились выставка местных художников «Осенние мотивы» и ярмарка декоративно-прикладного искусства.

Участники клуба «Активное долголетие» не остались в стороне и представили на фестивале урожай нынешнего лета. Затем провели занятие по изготовлению поделок из сухой травы и листвы.

Отдельную площадку организаторы выделили для мастер-класса по окопным свечам и сбора гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей.

На мини-сцене лесопарка концертную программу «Симфония осени» представили творческие коллективы городского округа Фрязино. Яркие номера и прекрасная музыка создавали романтичную, чарующую атмосферу.

«Живописный парк» во Фрязинском лесопарке стал настоящим праздником осени, тепла и добра. Проект предоставил прекрасный повод для общения и совместного творчества детей и взрослых.

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Выставки Фестивали Фрязино Ярмарки
18 сентября 2024, 14:17
Лесной пожар потушили в Ступине
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесной пожар потушили в Ступине. Он произошел в 200 метрах от поселка Белоплесецкого.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, возгорание обнаружили в ходе наземного патрулирования. Огонь распространился на площади 0,5 гектара. На место направили 15 пожарных и семь машин. Они ликвидировали возгорание менее чем за три часа.

Причиной пожара стали действия человека.

«Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», - добавили в комитете.

Жителям напомнили, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей.

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Лесные пожары
18 сентября 2024, 13:33
Экоакция по уборке леса прошла вблизи поселка Гидроузел в Можайском округе
Медиасток.рф
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Вблизи поселка Гидроузел в Можайском округе прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В мероприятии приняли участие местные жители, старшеклассники и сотрудники предприятий.

Активисты собрались, чтобы очистить лесной массив от мусора. Акция прошла при поддержке работников Бородинского филиала «Мособллес». Такие мероприятия не только улучшают состояние лесов, но и способствуют развитию экологической осознанности.

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Благоустройство Можайск Экология
18 сентября 2024, 12:35
Супруге участника СВО из Егорьевска помогли отремонтировать балкон
Телеканал «360»
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Реконструкцию балконной плиты выполнили в квартире участника СВО в Егорьевске по просьбе его жены. Выполненную работу оценил директор управляющей компании «Новь» Юрий Морозов.

Муж Ксении ушел на передовую в октябре прошлого года. Женщина время зря не теряла, занялась ремонтом квартиры. Давнее желание супругов - отремонтировать балкон.

«Я обратилась в УК „Новь“, и в кратчайшие сроки их команда выполнила замечательную работу», - говорит женщина.

Сотрудники управляющей компании укрепили каркас балконной плиты, залили ее основание цементно-песчаной смесью. В ближайшее время Ксения планирует остеклить балкон, а пока помогает в сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Ведь там, за ленточкой, находятся дорогие ей люди.

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Егорьевск

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