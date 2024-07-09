Торт весом более тонны представили предприниматели из Подмосковья на ВДНХ
Новый рекорд установили предприниматель из Лобни Анна Лебедева и известные кондитеры Марина и Максим Синицкий. Они представили торт весом более тонные на закрытии выставки «Россия» на ВДНХ.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, посетители выставки с удовольствием попробовали этот шедевр кондитерского искусства.
Самый большой торт в виде флага России вошел в Книгу рекордов страны.
«Создание этого уникального символа единства и гордости за страну требовало от команды кондитеров не только профессионализма, но и огромного труда», - подчеркнули в ведомстве.
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