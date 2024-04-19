Торговый комплекс с медцентром построят в Дзержинском

Итоги спартакиады среди работников городских предприятий подвели в Химках. Победителей наградили в спортивном комплексе «Арена Химки».

Семь команд из разных организаций Химок состязались в 14 видах спорта. Победителей определяли по итогам суммы очков за каждую дисциплину. Так, первое место заняла команда управления физической культуры и спорта, второе - научно-производственное объединение имени Лавочкина, а третье - Академия гражданской защиты МЧС России.

«Наш городской округ не зря называют спортивной столицей Подмосковья и кузницей выдающихся спортивных побед! Развитие спорта в Химках - одно из приоритетных направлений работы главы Дмитрия Волошина, администрации города и совета депутатов. Поздравляю всех участников спартакиады и желаю им новых свершений», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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