Торговый центр построят на Инициативной улице в Люберцах в 2025 году

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По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, здание представляет собой параллелепипед со скошенными торцевыми плоскостями и нависающим объемом второго этажа.

«Общая площадь объекта составляет 4900 квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано 54 новых рабочих места», - рассказал Гордиенко.

На первом этаже торгового центра разместятся супермаркет, аптека и кафе, а на втором - физкультурно-оздоровительный комплекс, а также различные сервисы бытовых услуг. Здание будет выдержано в лаконичной современной эстетике.

Фасад отделают алюминиевыми панелями жемчужного и графитового цветов и стеклом, а также установят ночную подсветку.

На прилегающей к торговому центру территории проложат велосипедные дорожки, высадят газон и организуют парковку на 60 автомобилей.

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