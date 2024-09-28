Торговые точки у трех домов на Комсомольской улице в Чехове приведут в порядок
Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов осмотрел торговые объекты у трех домов на Комсомольской улице. При проверке выявили нарушения, о которых сообщили владельцам магазинов.
По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Артем Попов проинспектировал торговых точки на улице Комсомольская, дом № 12, № 17 и № 17а. Во время проверки комиссия зафиксировала нарушения, которые необходимо оперативно решить.
«Хочу напомнить всем предпринимателям о важности поддержания чистоты вокруг своих торговых объектов. Порядок создает приятную атмосферу для нас с вами, поэтому давайте все вместе уделять этому больше внимания», - подчеркнул Артем Попов.
Отдельно отметили важность установки урн возле каждого торгового объекта.
«Каждый из нас вносит свой вклад в общее благополучие, и забота о чистоте наших улиц - это забота о себе и о наших близких», - добавил он.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».