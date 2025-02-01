Торговые точки с лучшим новогодним оформлением отметили в Волоколамске

Конкурс объединил свыше десятка участников. Среди тех, кто внес вклад с создание новогодней атмосферы в городе, были руководители торговых комплексов, магазинов, салонов красоты. Конкурсантов оценивали по таким критериям: создание целостного новогоднего образа, наружное световое оформление, использование фирменного стиля в контексте праздничного оформления, установка на прилегающей территории новогодних елок и сказочных персонажей, оформление залов.

Лучших участников наградили в администрации Волоколамского муниципального округа. Предпринимателей поздравили глава округа Наталья Козлова и первый заместитель Анна Агапова. Участникам вручили дипломы и подарки. Список конкурсантов опубликовали на сайте администрации Волоколамского округа.