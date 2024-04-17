17 апреля 2024, 11:56

Торговые объекты в Лобне привели в порядок после замечаний Анны Кротовой

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела повторный обход торговых точек в микрорайонах Центральный и Москвич. Большую часть недочетов, которые выявили ранее, владельцы объектов устранили.

Около торговых точек убрали мусор и обновили входные группы.

«Для крупных магазинов особенно важно содержать в порядке близлежащую территорию. У нас создана комиссия, которая должна отслеживать содержание торговых объектов в чистоте и порядке», - подчеркнула глава Лобни Анна Кротова.

Глава Лобни во время обхода пообщалась с жителями микрорайонов Центральный и Москвич. Горожане пожаловались, что после дождей вода не уходит, создавая неудобства для местных жителей. В ответ на это Анна Кротова пообещала уже на следующей неделе организовать встречу с представителями водоканала и Роспотребнадзора для проведения комплексной проверки и выработки мер по решению данной проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Роспотребнадзор Дороги Магазины Мусор
17 апреля 2024, 12:35
Первый детский сад в поселке Светлые Горы под Красногорском построят раньше срока
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Главгосстройнадзор Московской области проверил качество и сроки работ при возведении первого детского сада вблизи поселка Светлые Горы городского округа Красногорск. Готовность нового дошкольного корпуса достигла 49%.

Новый сад сможет принять 180 воспитанников. Для детей оборудуют просторные гардеробные, уютные спальни, буфетные и игровые зоны.

На первом этаже расположатся пищеблок с обособленным входом, постирочная и медицинский сектор с процедурным кабинетом. На втором этаже будут групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты для дополнительных занятий.

По информации застройщика, завершить строительство планируется раньше срока - уже в конце августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство Детские сады
17 апреля 2024, 12:33
Еще 24 семьи получили жилищные сертификаты в Раменском
Администрация городского округа Раменское
Читайте нас в: Google Новости
Сертификаты на переселение из аварийных домов получили 24 семьи в Раменском. Их вручил глава городского округа Николай Ханин.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на полученные по сертификату деньги можно купить любое жилье в Подмосковье или вложить эти средства в ипотеку или строительство собственного дома.

В ведомстве отметили, что с января в Подмосковье стартовал новый этап программы переселения из аварийных домов. Ожидается, что новые квартиры получат 1,4 тысячи человек.

Переселение из аварийного жилого фонда проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Нацпроекты Раменское Аварийное жилье
17 апреля 2024, 12:02
Школьники из Подмосковья стали победителями и призерами олимпиады по математике
Пресс-служба Минобразования МО
Читайте нас в: Google Новости
Региональная олимпиада по математике прошла на физико-математическом факультете Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета. В ней приняли участие школьники 10-11 классов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, победителем олимпиады стал Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулева. Второе место заняли Егор Самошкин из Электростали и Виталий Борисенко из Орехово-Зуева. На третьей ступени пьедестала оказался Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулева. Их аградили дипломами и призами.

«Поздравляем победителей и призеров олимпиады. Желаем им дальнейших успехов в изучении математики и покорении новых научных высот», - добавили в ведомстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Орехово-Зуево
17 апреля 2024, 11:52
Свыше 110 незаконных рекламных щитов убрали в Солнечногорске с января
Читайте нас в: Google Новости
В апреле специалисты отдела рекламы администрации Солнечногорска демонтировали незаконные конструкции в деревнях Пешки и Соколово. Всего с начала года в округе ликвидировали более 110 не согласованных рекламных щитов, вывесок и растяжек.

Рекламу в Пешках и Соколове разместили без соответствующих документов и с просроченным разрешением на установку.

«Незаконные рекламные вывески - с такой проблемой мы сталкиваемся достаточно часто. В первую очередь это портит архитектурный облик нашего городского округа. Работу в данном направлении обязательно будем продолжать», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кодекс Московской области об административных правонарушениях предусматривает штраф за незаконную установку каждой рекламной конструкции: для должностных лиц - до 10 тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч.

Услуга по согласованию информационной конструкции предоставляется бесплатно. Получить ее можно на региональном портале госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Реклама

Новости по теме