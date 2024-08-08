08 августа 2024, 09:57

Торговые объекты в Котельниках проверили на соблюдение законодательства

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В Котельниках проверили 12 торговых объектов и мест общественного питания. Специалисты комиссии выявили просрочку и нарушения в области миграционного законодательства.

Проверку торговых объектов провели советник главы городского округа Леонид Киселев совместно с отделом потребительского рынка администрации муниципалитета, сотрудниками Главного управления региональной безопасности Московской области, Федеральной миграционной службой и народной дружиной. Они осмотрели две палатки и 10 стационарных торговых объектов.

В итоге в полицию доставили четырех иностранных граждан за незаконное ведение трудовой деятельности и еще одного за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. Также полицейские описали просроченную продукцию магазине в Южном микрорайоне.

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Торговля Котельники
08 августа 2024, 10:31
Социальные работники Орехово-Зуева напомнили о детских программах коррекции
Медиасток.рф
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Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания Орехово-Зуевского округа напомнили о том, какие программы реабилитации они могут предложить детям. Это дидактические игры, специальные упражнения и графомоторика.

Коррекционные педагоги центра помогают детям с ограниченными возможностями здоровья преодолевать дефициты развития каждый день. Для этого они используют игры, знакомящие ребят со свойствами предметов окружающего мира, пальчиковые игры и упражнения на развитие внимания, памяти и речи.

Также социальные работники помогают развиваться ребятам творчески и занимаются с ними графомоторикой. К каждому воспитаннику проявляют индивидуальный подход.

В процессе активно участвуют и родители детей. Им также дают рекомендации и домашние задания. Кроме того, сотрудники центра проводят регулярную диагностику успехов ребят.

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Дети Орехово-Зуево
08 августа 2024, 10:27
Еще одна семья приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Молодая многодетная семья Лебедевых приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Артем и Виктория Лебедевы воспитывают троих детей: 11-летнего Виктора, девятилетнего Льва и годовалую Варю. Все вместе они любят путешествовать на машине по России.

«Мы уже столько городов объездили: Нижний Новгород, Липецк, Геленджик, Анапа, Воронеж, Калуга. Большой семьей путешествовать на машине проще. К тому же это дает независимость. Всегда есть возможность составить собственный маршрут, задержаться в понравившихся местах», - рассказал Артем.

Раньше семья была вынуждена жить в «однушке», теперь они переедут в четырехкомнатную квартиру, где у каждого будет свои комната.

Принять участие в программе могут жители младше 35 лет, у которых нет собственного жилья. Подать заявку можно по ссылке.

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Семья Льготная ипотека
08 августа 2024, 10:20
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 8 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 8 августа. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Калужском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Боровском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов. В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали 961 тысячу автомобилей, что на 1,8% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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Пробки Дороги
08 августа 2024, 10:01
Прокуратура установит обстоятельства ДТП с автобусом в Ступине
Медиасток.рф
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Утром 8 августа на 95-м километре трассы М-4 «Дон» микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали пять человек. Установление обстоятельств взяла на контроль прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, легковая машина столкнулась с микроавтобусом, в котором находились 15 человек. От удара он перевернулся на бок, пять человек пострадали. Им оказали необходимую помощь «Ступинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки проводимой по данному факту», - отметили в ведомстве.

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ДТП Ступино

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