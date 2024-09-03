Торфяной пожар площадью 7 тысяч квадратных метров потушили в Шатуре

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 52 пожарных и 21 единица техники.

Потребовалось 9,5 часов, чтобы ликвидировать горение на площади пять тысяч квадратных метров, которое увеличилось до семи тысяч из-за сильного ветра.

Причина пожара - действия человека.

В комитете напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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