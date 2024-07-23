Топ вакансий среди инвалидов назвали в Подмосковье

«Преимущественно они занимают должности администраторов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Все это говорит о гибкости рынка труда», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Напомним, что подмосковные предприятия со штатом свыше 35 человек выделяют квоту для трудоустройства инвалидов. Ознакомиться со всеми вакансиями можно на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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