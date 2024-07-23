23 июля 2024, 16:21

Топ вакансий среди инвалидов назвали в Подмосковье

Unsplash
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Более 50 тысяч инвалидов трудоустроены в Московской области. При этом, около десяти тысяч человек получили квотируемые места. О самых популярных вакансиях среди инвалидов рассказали в Минсоцразвития региона.

«Преимущественно они занимают должности администраторов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Все это говорит о гибкости рынка труда», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Напомним, что подмосковные предприятия со штатом свыше 35 человек выделяют квоту для трудоустройства инвалидов. Ознакомиться со всеми вакансиями можно на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Рабочие места Инвалиды
23 июля 2024, 17:03
Новые площадки для скейтбордистов и велосипедистов построят в Химках к осени
Администрация Химки г.о.
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Новые площадки для скейтбордистов и велосипедистов общей площадью почти 1000 квадратных метров построят в сквере Марии Рубцовой. Работы завершат к осени.

Новые тропинки и лавочки с урнами обустроят в месте активного досуга. Также здесь уже появился стол для пинг-понга. Благоустройство проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Модернизацию зон отдыха Химок проводят в этом году. Например, в парке Толстого обновят систему освещения и обустроят зону развлечений. Лыжероллерную трассу возведут в Химкинском лесопарке. Помимо этого, здесь очистят пруд и оборудуют входные группы.

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Химки Строительство
23 июля 2024, 16:56
Около 10 тысяч человек посетили фестиваль «Ночь в парке» в Воскресенске
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В усадьбе «Кривякино» в Воскресенске прошло общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Около 10 тысяч человек приняли участие в акции.

Для гостей акции подготовили творческую программу. Картины в технике зенарт представили на арт-выставке «Ночной вернисаж». Танцоры центра «Клеопатра» обучали гостей самбе и восточным танцам, а коллектив «Звучащее слово» из Раменского городского округа представил перформанс «Театр начинается…».

«Здесь зрители очень добрые, очень душевные, а главное - умеющие воспринять творческую составляющую нашего действа», - рассказал артист театрального коллектива «Звучащее слово» Валентин Золотухин.

Завершили акцию «Ночь в парке» фестиваль красок холи и DJ Chester Young. В конце прошла пенная вечеринка и дискотека.

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Воскресенск Парки
23 июля 2024, 16:55
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила проведения чек-апа для питомцев
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказало, как часто нужно посещать ветеринаров и проводить чек-ап питомцам. Специалисты отмечают, что своевременные визиты помогают поддерживать физическое состояние животных в хорошей форме, а также быстро выявлять и устранять заболевания.

Владельцам питомцев рекомендуют проводить вакцинацию животных один раз в год, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний. Регулярные профилактические осмотры следует проводить раз в три месяца.

Ветеринары просят уделять особое внимание подготовке животного к посещению ветеринара. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка к визиту ветеринара - важные компоненты, которые помогут сделать процедуры более комфортными.

Напомним, семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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Сельское хозяйство Животные
23 июля 2024, 16:52
Тендер на капремонт Лицея №10 объявили в Клину
Медиаархив Московской области
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Тендер на капитальный ремонт Лицея № 10 объявили в Клину. Работы планируют завершить в 2025 году. Его опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава Комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документацию и проведет ремонт с поставкой нового оборудования.

Здание было построено в 1938 году, его площадь превышает 1,8 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за сет регионального бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Школы Ремонтные работы

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