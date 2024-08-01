Топ маршрутов среди безбилетников назвали в Подмосковье
Компания «Мострансавто» совместно с инспекторами АПИ назвала самые популярные маршруты у безбилетников. С начала года в регионе выявили свыше девяти тысяч безбилетных пассажиров.
Самым популярным у нарушителей стал маршрут № 367 «Константиново - Москва (метро „Домодедовская“)». Там выявили 716 безбилетников. На втором месте оказался маршрут № 21 «Лобня (микрорайон Южный) - Шереметьево», на третьем - маршрут № 1202 «Боброво - Москва (метро „Бульвар Дмитрия Донского“)».
Напомним, что пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны все способы безналичной оплаты: банковскими, социальными или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».
Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.
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