Топ-3 округа по качеству атмосферного воздуха определили в Подмосковье

Исследования прошли на территории различных городских округов, включая Домодедово, Шатуру, Егорьевск, Лобню, Пушкинский, Подольск, Балашиху, Одинцовский, Щелково, Серпухов, Красногорск, Люберцы, Раменский, Электросталь, Фрязино, Рузский, Орехово-Зуевский и Наро-Фоминский, а также Богородский.

Концентрации загрязнителей варьировались от 0,2 до 0,6 предельно допустимых концентраций, включая и зоны, подверженные негативному воздействию. Наилучшие результаты с показателями менее 0,2 ПДК были зафиксированы в Подольске, Щелково и Орехово-Зуевском.

Нормативные показатели качества воздуха объясняются благоприятными метеорологическими условиями, способствующими рассеиванию загрязняющих веществ.

Министерство экологии проводило сравнительный анализ состояния атмосферного воздуха за 2023 и 2024 годы. По его итогам установлено снижение среднегодовых концентраций соединений азота и углерода в 13 округах региона, что указывает на улучшение качества воздуха.