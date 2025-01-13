13 января 2025, 18:40

Топ-3 округа по качеству атмосферного воздуха определили в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Московской области
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Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по поручению Министерства экологии и природопользования Московской области провели 26 выездов для эпизодических измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на прошлой неделе. При отборе проб атмосферного воздуха использовалось 60 точек, а исследования состояния воздуха охватили 30 различных загрязняющих веществ.

Исследования прошли на территории различных городских округов, включая Домодедово, Шатуру, Егорьевск, Лобню, Пушкинский, Подольск, Балашиху, Одинцовский, Щелково, Серпухов, Красногорск, Люберцы, Раменский, Электросталь, Фрязино, Рузский, Орехово-Зуевский и Наро-Фоминский, а также Богородский.

Концентрации загрязнителей варьировались от 0,2 до 0,6 предельно допустимых концентраций, включая и зоны, подверженные негативному воздействию. Наилучшие результаты с показателями менее 0,2 ПДК были зафиксированы в Подольске, Щелково и Орехово-Зуевском.

Нормативные показатели качества воздуха объясняются благоприятными метеорологическими условиями, способствующими рассеиванию загрязняющих веществ.

Министерство экологии проводило сравнительный анализ состояния атмосферного воздуха за 2023 и 2024 годы. По его итогам установлено снижение среднегодовых концентраций соединений азота и углерода в 13 округах региона, что указывает на улучшение качества воздуха.

Исследования Экология
13 января 2025, 22:21
Праздник «Прощание с елочкой» прошел в детском саду № 3 Лосино-Петровского
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Уже ставший традиционным праздник «Прощание с елочкой» отметили в детском саду № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском. Для ребят подготовили подвижные игры, веселые танцы и конкурсы.

Воспитанники детского сада № 3 «Ивушка» вместе с Дедом Морозом и сказочными персонажами пели песни и танцевали, читали стихи и отгадывали загадки, участвовали в викторинах и конкурсах, а также водили хороводы вокруг новогодней елочки.

«Очень трогательный момент, когда детишки шепотом просят ее обязательно прийти на следующий год. Новогодняя красавица, прощаясь с детворой, гасит свои огни. До свидания, елочка! Спасибо тебе за чудо!» - поделилась одна из воспитательниц детского сада № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском.

Она также добавила, что праздник прощания с елочкой оставляет в душе каждого ребенка яркий след и становится логичным завершением Нового года.

Праздники Дети Детские сады Новый год Лосино-Петровский
13 января 2025, 22:09
Танцоры из Лосино-Петровского победили на всероссийском конкурсе творчества
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В Выборге состоялся первый Российский фестиваль детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Средневековая сказка Выборга». Ансамбль народного танца «Выкрутасы» из Лосино-Петровского завоевал гран-при конкурса.

Детский коллектив «Выкрутасы» представил городской округ Лосино-Петровский на фестивале в номинации «Хореографическое искусство». Руководит ансамблем заслуженный работник культуры Московской области Вера Исхакова.

Среди 60 коллективов танцоры из Лосино-Петровского завоевали гран-при конкурса-фестиваля. Помимо этого, ансамбль «Выкрутасы» получил дипломы лауреата I степени в номинации «Фольклорный танец», «Патриотический танец» и «Народно-сценический танец». Жюри особо отметило номера: «Ой, Зоря ты Зорюшка», «Солдатская пляска» и «Приплясы на дощечках».

Диплом лауреата I степени за конкурсный номер «Варенька» получила также Варвара Лунева.

Фестивали Лосино-Петровский конкурсы
13 января 2025, 21:38
БК «Химки» выиграл в матче против команды «Университет-Югра»
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Баскетболисты из Химок встретились с сургутской командой на домашнем паркете в рамках чемпионата Суперлиги. Матч завершился со счетом 59:55.

Напряженная игра началась тяжело для команды «Химки». Ребята в течение первой четверти набрали всего семь очков, пропустив при этом 20. Наверстать упущенное удалось после перерыва. Переживать соперников они заставили в последнем игровом отрезке. Трехочковые броски сделал Илья Сорокин за шесть минут до конца матча. Еще четыре очка принес Федор Ключников, совершив дальнее попадание. Сравнял счет Дмитрий Коршаков, а укрепил преимущество Глеб Суворов.

«Во второй половине мы начали играть в защите, совсем пропустили в первой половине, подравняли подбор и мяч начал двигаться намного лучше. Если мы свои 30 мячей с копейками забили, то пропустили меньше 20 - это был залог успеха. Хотелось бы, чтобы первая половина была такой же по отдаче», - отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Теперь баскетболистам из Химок предстоит встретиться с командой «СШОР-Локо» 14 января. Игра пройдет в Краснодаре, начнется она в 19:00.

Химки Баскетбол
13 января 2025, 21:04
Компанию «Мострансавто» возглавит Андрей Майоров
АО "Мострансавто"
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Новым генеральным директором «Мострансавто» назначен Андрей Майоров. Он сменил Дмитрия Минченко, который исполнял обязанности руководителя с июля прошлого года. До этого Майоров работал заместителем министра экономики и финансов Московской области.

Майоров окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Организация перевозок, управление и безопасность на автомобильном транспорте». Работал в Санкт-Петербурге в сфере транспортного планирования, затем в Новгородской области, где был заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства, а позже возглавил министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий.

Новый генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров отметил, что планирует приложить максимум усилий для оправдания оказанного губернатором Московской области доверия.

Среди обозначенных им приоритетных направлений - повышение качества обслуживания пассажиров, цифровая трансформация транспортных процессов, повышение экономической эффективности работы предприятия.

Работа

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