Тонкий и безупречный. Гжельский фарфоровый завод создал уникальную коллекцию фарфора

Все сложилось Праведнова рассказала, что о создании новой линейки покупатели просили давно. Им нравились цветные коллекции завода, но хотелось их видеть на более тонком фарфоре.

«Все сложилось. Несколько лет назад изменились логистические маршруты, нам пришлось много работать, чтобы восстановить поставки фарфоровой массы для традиционного твердого фарфора. Мы подумали: „Раз так сложилось, давайте сделаем еще одну линейку тонкого фарфора, которую давно хотели и просили покупатели“. Мы начали экспериментировать. Упор был на то, чтобы создать тонкий, белый, прозрачный фарфор», - поделилась PR-директор завода.

Форма диктует Анастасия Праведнова отметила, что фарфор - очень капризный материал. При создании изделий сначала делают несколько вариантов, чтобы понимать, как будет вести себя масса.

«Фарфор очень капризный, как маленький ребенок. С ним - не как с пластиком <…> Нужно разработать такую форму, которая будет технологичной, давать минимальное количество брака, ее не будет „вести“. Ручка во время обжига, бывает, оттягивает все на себя, и чашка получается продолговатой. Тут много подводных камней», - рассказала Праведнова.

К конечной форме изделия, которая будет всех устраивать, приходят раз за разом, изменяя ее.

Тонкостенный фарфор отлично смотрится в привычном бело-синем варианте, ранее отмечала Анастасия. При этом завод стремился «сделать побольше цветного». Несмотря на создание новой коллекции, от выпуска классической гжели предприятие не отказывается, ведь у нее много поклонников и постоянных покупателей.

Гжельский фарфоровый завод - уникальный и всемирно известный производитель фарфоровой посуды, украшений, предметов интерьера. Шедевры фарфора делают неподалеку от Жуковского, в Раменском городском округе. Действующее производство не только выпускает изделия, но и проводит экскурсии, где гости могут воочию увидеть создание неповторимых гжельских произведений искусства.