Томилинский лесопарк открыли после благоустройства в Люберцах

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«По просьбам местных жителей мы провели благоустройство части Томилинского леса, примыкающей к поселку Октябрьский в Люберецком городском округе. Там созданы все условия для активного и спокойного отдыха. Надеемся, жители оценят нашу работу и лесопарк станет любимым местом для прогулок и занятий спортом», - сообщил министр Михаил Хайкин.

В лесопарке оборудовали «Тропу здоровья» с лавочками, площадки для отдыха и игр на свежем воздухе. Для занятий спортом создали вело-лыжный и беговой маршруты, зоны воркаут и места для разминки. Недалеко расположили велопарковки, стоянки для лыж и зоны отдыха для спортсменов.

Для детей оборудовали игровую площадку. В лесопарке появилась зона для выгула собак. Также специалисты сделали входные группы, пост охраны и парковку, установили современное освещение и видеонаблюдение.

Парк назвали «Лесная опушка». В честь открытия в Люберцах организовали праздник с концертом, анимацией и ростовыми куклами, а также мастер-классами, спортивным ориентированием, горячим чаем и другими активностями.

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