Томилинский лесопарк благоустроят в Люберцах к концу октября
Благоустройство Томилинского лесопарка продолжается в Люберцах. Работы находятся на завершающей стадии и завершатся к концу октября.
Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что о преображении этой территории давно просили жители.
«Местные жители давно просили навести порядок в Томилинском лесопарке и создать там хорошие условия для прогулок и занятий спортом. Сейчас работы подходят к концу, и мы надеемся, что их результат понравится жителям и гостям Подмосковья», - сказал он.
В лесопарке обустроили тропу здоровья с лавочками и площадками для игр и отдыха, а также вело-лыжный маршрут. Также в парке появится зона для выгула собак, стоянка для машин, пункт охраны, уличное освещение и видеонаблюдение.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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