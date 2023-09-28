Томилинский лесопарк благоустроят в Люберцах к концу октября

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Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что о преображении этой территории давно просили жители.

«Местные жители давно просили навести порядок в Томилинском лесопарке и создать там хорошие условия для прогулок и занятий спортом. Сейчас работы подходят к концу, и мы надеемся, что их результат понравится жителям и гостям Подмосковья», - сказал он.

В лесопарке обустроили тропу здоровья с лавочками и площадками для игр и отдыха, а также вело-лыжный маршрут. Также в парке появится зона для выгула собак, стоянка для машин, пункт охраны, уличное освещение и видеонаблюдение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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