Точки продажи бахчевых культур проверят в Ленинском округе

Документы вправе проверить не только профильные специалисты администрации, но и жители городского округа.

«Самое важное, чтобы объект размещался по договору аренды. Все продавцы должны иметь на точке сертификат о соответствии на всю продукцию, а также медицинскую книжку», - прокомментировал эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Илья Булгаков.

В этом году открыли более 70 мест по продаже бахчевых. Если у продавца найдут нарушения - его оштрафуют на пять тысяч рублей. Без договора аренды точку демонтируют.

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