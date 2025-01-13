13 января 2025, 17:17

Титулованная спортсменка из Коломны завершила спортивную карьеру

Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Мастер спорта России международного класса по академической гребле Екатерина Питиримова объявила об окончании спортивной карьеры. Участницу Олимпиады 2021 года и чемпионку России чествовали  в Коломенской спортивной школе по академической гребле.

Екатерина Питиримова представляет коломенскую спортивную династию в третьем поколении. Ее дедушка - старейшина тренерского корпуса Виктор Питиримов, а отец - мастер спорта международного класса, участник Олимпийских Игр в Барселоне 1992 года Виктор Питиримов, который много лет тренировал дочь.

Коллектив спортивной школы в знак благодарности вручил спортсменке уникальное олимпийское зеркало, а Виктору Питиримову подарили тульский самовар.

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципалитета поблагодарило Екатерину за огромный вклад в спортивную историю Коломны. «Достижения семьи Питиримовых являются ярким примером того, что упорство, настойчивость и труд всегда приводят к успеху», - отметили в управлении.

Спортсмены Коломна
13 января 2025, 22:21
Праздник «Прощание с елочкой» прошел в детском саду № 3 Лосино-Петровского
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Уже ставший традиционным праздник «Прощание с елочкой» отметили в детском саду № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском. Для ребят подготовили подвижные игры, веселые танцы и конкурсы.

Воспитанники детского сада № 3 «Ивушка» вместе с Дедом Морозом и сказочными персонажами пели песни и танцевали, читали стихи и отгадывали загадки, участвовали в викторинах и конкурсах, а также водили хороводы вокруг новогодней елочки.

«Очень трогательный момент, когда детишки шепотом просят ее обязательно прийти на следующий год. Новогодняя красавица, прощаясь с детворой, гасит свои огни. До свидания, елочка! Спасибо тебе за чудо!» - поделилась одна из воспитательниц детского сада № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском.

Она также добавила, что праздник прощания с елочкой оставляет в душе каждого ребенка яркий след и становится логичным завершением Нового года.

Праздники Дети Детские сады Новый год Лосино-Петровский
13 января 2025, 22:09
Танцоры из Лосино-Петровского победили на всероссийском конкурсе творчества
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В Выборге состоялся первый Российский фестиваль детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Средневековая сказка Выборга». Ансамбль народного танца «Выкрутасы» из Лосино-Петровского завоевал гран-при конкурса.

Детский коллектив «Выкрутасы» представил городской округ Лосино-Петровский на фестивале в номинации «Хореографическое искусство». Руководит ансамблем заслуженный работник культуры Московской области Вера Исхакова.

Среди 60 коллективов танцоры из Лосино-Петровского завоевали гран-при конкурса-фестиваля. Помимо этого, ансамбль «Выкрутасы» получил дипломы лауреата I степени в номинации «Фольклорный танец», «Патриотический танец» и «Народно-сценический танец». Жюри особо отметило номера: «Ой, Зоря ты Зорюшка», «Солдатская пляска» и «Приплясы на дощечках».

Диплом лауреата I степени за конкурсный номер «Варенька» получила также Варвара Лунева.

Фестивали Лосино-Петровский конкурсы
13 января 2025, 21:38
БК «Химки» выиграл в матче против команды «Университет-Югра»
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Баскетболисты из Химок встретились с сургутской командой на домашнем паркете в рамках чемпионата Суперлиги. Матч завершился со счетом 59:55.

Напряженная игра началась тяжело для команды «Химки». Ребята в течение первой четверти набрали всего семь очков, пропустив при этом 20. Наверстать упущенное удалось после перерыва. Переживать соперников они заставили в последнем игровом отрезке. Трехочковые броски сделал Илья Сорокин за шесть минут до конца матча. Еще четыре очка принес Федор Ключников, совершив дальнее попадание. Сравнял счет Дмитрий Коршаков, а укрепил преимущество Глеб Суворов.

«Во второй половине мы начали играть в защите, совсем пропустили в первой половине, подравняли подбор и мяч начал двигаться намного лучше. Если мы свои 30 мячей с копейками забили, то пропустили меньше 20 - это был залог успеха. Хотелось бы, чтобы первая половина была такой же по отдаче», - отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Теперь баскетболистам из Химок предстоит встретиться с командой «СШОР-Локо» 14 января. Игра пройдет в Краснодаре, начнется она в 19:00.

Химки Баскетбол
13 января 2025, 21:04
Компанию «Мострансавто» возглавит Андрей Майоров
АО "Мострансавто"
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Новым генеральным директором «Мострансавто» назначен Андрей Майоров. Он сменил Дмитрия Минченко, который исполнял обязанности руководителя с июля прошлого года. До этого Майоров работал заместителем министра экономики и финансов Московской области.

Майоров окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Организация перевозок, управление и безопасность на автомобильном транспорте». Работал в Санкт-Петербурге в сфере транспортного планирования, затем в Новгородской области, где был заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства, а позже возглавил министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий.

Новый генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров отметил, что планирует приложить максимум усилий для оправдания оказанного губернатором Московской области доверия.

Среди обозначенных им приоритетных направлений - повышение качества обслуживания пассажиров, цифровая трансформация транспортных процессов, повышение экономической эффективности работы предприятия.

Работа

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