Тираж открыток с изображением трамвая 1926 года выпустили в Коломне

«Запах почты» создала Гильдия парфюмеров из Санкт-Петербурга. Аромат состоит из благоухания старого здания, сургуча и бумаги. Необычный сувенир разыграют среди пассажиров почтового рейса.

На открытке изображен трамвай серии КМ совместно с прицепным серии КП, которые выпускались на Коломенском заводе в 1926–1939 годах. На вагоне изображен номер 133 - столько лет назад был построен первый электрический трамвай в России. Цифра пять на открытке - количество лет первому рейсу в Коломне «Почтовый трамвай».

Напомним, жители и гости округа могут прокатиться на «Почтовом трамвае» - это новый способ экскурсий по городу. Недавно среди пассажиров провели акцию «Сердечный привет с дороги!». Ее организовали совместно с Почтой России и Центральной пригородной пассажирской компанией. Жители получили возможность бесплатно отправить стилизованную открытку в любую точку страны.

Традиция отправлять открытки появилась в конце XIX - начале XX века. Обмен карточками стал культурой коммуникации между людьми того времени.

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