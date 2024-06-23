Типография в Химках закупит новое оборудование при региональной поддержке

В типографии печатают газеты, листовки, буклеты и мелкомелованную продукцию. При этом используют преимущественно отечественные материалы. Предприятие обеспечивает стабильный график печати изданий Москвы и Московской области. Для дальнейшего развития необходимо закупить оборудование. Инициативу поддержали представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки».

«В нашем городском округе предоставляются региональные меры поддержки Московской области. Это выдача субсидий. Здесь мы оказываем сопровождение предпринимателям на получение субсидий - на лизинг, модернизацию и закупку оборудования, также возможно возмещение стоимости арендной платы», - пояснили в МКУ «Малый бизнес Химки».

В организации бесплатно консультируют по действующим мерам поддержки. Благодаря совместному сотрудничеству бизнеса и МКУ только в прошлом году в Химках зарегистрировалось более трех тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. Большинство - в сферах торговли и строительства. Как итог - создание более 10 тысяч новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».